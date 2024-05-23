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未如期申報第一季財報！這三家上市櫃公司恐於11月18日下市

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會今日指出，有3家上市櫃公司因為未如期申報財報多次，恐怕在11月18日下市。本報資料照片
金管會今日指出，有3家上市櫃公司因為未如期申報財報多次，恐怕在11月18日下市。本報資料照片

投資人要注意了，包括廷鑫(2358和昶虹(2443)兩家上市公司，以及上櫃公司牧東(4950)因未如期公告申報財報多次，因此，金管會除了開罰之外，這三家公司預計恐怕將在今年11月18日下市，而其他1815家上市櫃公司，均已於規定期限內完成公告申報。

若以歷年的上市櫃營收及獲利排名觀察，則不論是營收或獲利，最好的都在111年第一季，主要由於疫情期間導致高科技商品供不應求，因此不論營收或獲利都是十年來新高，而今年首季，則分別創史上營收次高、獲利第三高紀錄。

先看上市櫃合計營收排名，前三名分別為111年第一季9兆6792億元、113年第一季9兆0966億元、112年第一季是8兆7517億元；稅前淨利方面，前三名分別為111第一季1兆2253億元，110第一季9755億元、113年第一季9131億元。

證期局對此分析，113年第1季上市公司獲利成長產業包括半導體業因AI需求強勁，加上智慧型手機及消費性電子穩健回溫，帶動獲利成長；電腦及週邊設備業受惠於AI伺服器出貨勁揚，推升獲利；航運業因運價上升及疫後客運復甦，致獲利成長等。

上櫃公司的獲利成長產業則包括電子零組件業因產品出貨增加及匯兌利益挹注，致獲利成長；半導體業因銷售價量俱增而推升獲利；文化創意業因遊戲產業營收增加，帶動獲利成長等。

上市公司 營收 金管會

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