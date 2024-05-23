台股創高拉低殖利率 富邦金今年台股投資策略轉向

富邦金控今日召開法說會，會中也揭示今年台股投資的新策略。對此富邦金在法說會上指出，由於台股個股價格已高，相對也會壓低殖利率，因此，今年的股票操作不以殖利率為主，另外也由於股價已處高檔，相對於去年，今年股利收入會比去年少，會以區間操作實現資本利得收入為主。

韓蔚廷也表示，目前富邦金不論是金控及各子公司都無再增資計畫。在銀行營運方面，富邦銀行指出，放款目標今年放款成長預計有10%至12%成長率，SWAP第一季估計有15億左右，今年的股票操作不以殖利率為主，而以成長性較高的股票投資及資本利得為主，此外，因為股價已處高檔，相對於去年，今年股利收入會比去年少。

富邦金控第一季稅後淨利304.1億元、年增117.5%，每股盈餘(EPS)2.34元，稅後淨利、每股盈餘居業界第二；截至2024年3月底富邦金控總資產逾11.5兆元、年增8.4%，淨值8,965億元、年增25.7%，普通股每股淨值61.51元。資產報酬率(ROA)與股東權益報酬率(ROE)分別為1.08%與14.32%，皆較去年同期成長。

富邦金控4月25日董事會通過擬配發普通股每股現金股利2.5元及股票股利0.5元，合計總股利配發3.0元，總股利配發率達62.5%。富邦金控並於本月10日公布4月份自結稅後淨利130.3億元，累計今年前4月稅後淨利434.1億元，每股盈餘為3.34元，維持穩健獲利表現。

對於市場矚目的總體經濟情勢，富邦金首席經濟學家羅瑋分析，六月份會按兵不動，要看勞動就業市場數據和通膨數據，若有改善，聯準會降息1至2碼可能性很大；至於日圓走勢，羅瑋認為，日本銀行已進場干預，現在看來日圓兌美元匯價160是容忍極限，多數投行都認為隨著經濟穩定，日本銀行可能六、七月再作貨幣政策調整，會有支撐日圓的效果。

至於亞幣競貶的現象，羅瑋認為暫時解除；對此他表示，現在美元指數在1.04，因而非美貨幣壓力也減緩，近來台幣匯率也回升，若未來外貿出口增加，持續改善，台幣有望再升值。

外界矚目富邦人壽持有的海外不動產，是否要再提列評價損失？對此富邦金說明，首季主要的海外不動產評價損失，來自於歐元央行在2025年將不續租歐元塔，富邦金也認為，先前評價減少59億，已反應不續租的的影響，未來跌價有限，已在積極找新租戶，且六月若歐洲央行降息，估計富壽所有投資的海外不動產評價都會回升。