上市櫃公司首季獲利出爐！最吃香、最悲情產業是它們

金管會今日公布今年首季上市櫃公司獲利的最新統計，並且出示獲利成長最多和衰退最多的前三大產業，統計結果顯示，獲利成長最多的上市前三大產業，分別是半導體業、電腦及周邊設備產業，和航運業，但獲利衰退最多的則是建材營造業、電器電纜業和塑膠工業。

至於上櫃產業，則以電子零組件、半導體、文化創意產業為獲利成長前三大，獲利衰退前三大分別為生技醫療、數位雲端、休閒產業。

統計顯示，半導體業、電腦及周邊設備產業，和航運業，今年首季分別獲利3507.2億、720.85億、586.22億元，較去年同期增加422.62億、293.64億、280.22億元，而半導體業若合計上櫃公司的半導體，則獲利近3750億元。三大產業近來的股價，已都反映獲利基本面的表現，例如半導體業受惠於AI帶動的拉貨需求，另外近來國際海運的運價大漲也帶動航運獲利大增。

另一方面，獲利衰退最多的，則是建材營造業、電器電纜業和塑膠工業，尤其是建材營造業，包括原物料、人力成本雙雙上揚，尤其缺工問題嚴重導致連工都不見得開得了，也使建材營造業成為首季獲利衰退最多的上市產業。該三大產業分別在首季獲利103.09億、25.94億、12.04億元，較去年同期分別衰退38.41億、38.31億、10.82億元。

至於上櫃產業，則以電子零組件、半導體、文化創意產業為獲利前三大，虧損前三大分別為生技醫療、數位雲端、休閒產業。