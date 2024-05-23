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台股不畏中共軍演收盤創高 投顧：歷史經驗反彈回升

中央社／ 台北23日電
台股早盤受中共軍演消息短暫震盪翻黑，終場仍上漲55.6點，收在21607.43點，再登台股新高紀錄。台股示意圖／聯合報系資料照片
台股早盤受中共軍演消息短暫震盪翻黑，終場仍上漲55.6點，收在21607.43點，再登台股新高紀錄。台股示意圖／聯合報系資料照片

台股早盤受中共軍演消息短暫震盪翻黑，終場仍上漲55.6點，收在21607.43點，再登台股新高紀錄；投顧回顧歷史經驗指出，包括美國聯邦眾議院前議長裴洛西來台、正副總統出訪時，中國祭出反制動作後，台股短暫震盪後多迅速反彈、止穩回升。

美國AI晶片大廠輝達（Nvidia）財報優於預期，盤後股價勁揚逾6%，台股今天跳空開高117點，以21668點歷史高點開出，早盤雖受中共軍演消息短暫震盪探低，隨後在台積電穩盤助攻下，仍翻紅上漲，終場上漲55.6點，收在21607.43點，力守21600點之上，台股開盤、收盤均創歷史新高紀錄。

回顧歷史紀錄，台新投顧統整資料指出，1995年至1996年間，中共2度試射飛彈，第一階段中共在1995年7月18日宣布，自7月21日至28日試射飛彈，股市從宣布當天收盤5416點下跌，短期波段跌到8月15日最低點4474點，跌幅17.39%，隨後快速反彈。

第二階段試射，1996年3月台灣總統大選前，中共當時宣布將在3月8日至25日試射飛彈，股市短暫整理幾天後，7日股市反而大幅回升。

2022年至2023年的經驗也顯示，2022年8月裴洛西訪台，共軍於南海部分海域進行軍事訓練，台股短線回跌300點，跌幅2%，但隨後迅速反彈。

2023年前總統蔡英文訪美，中共於4月8日至10日於福建、平潭鄰近海域組織實彈射擊訓練，台股隔日下跌135點，跌幅0.85%，隨後止穩回升。

時任副總統賴清德2023年8月出訪巴拉圭，中共於8月12日至14日在東海水域進行軍事演習，台股隔日下跌207點，跌幅1.25%，隨後止穩回升。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉對中央社記者表示，今天盤前傳出中共軍演消息，但台股僅短時間反映指數小幅度震盪，事實上過去幾次經驗都顯示，軍演對台股實質影響不大。

他也表示，輝達財報雖然優於預期，但驚艷程度不夠大，預估可能會帶旺AI供應鏈短期走勢，而下週台北電腦展有AI產業大咖接續出席，將為相關概念股提供火種，有望成為台股亮點點。

展望後續，他認為，由於市場上並沒有太明顯的利空事件，預料台股將以類股輪動方式慢慢墊高，但要留意個股本益比偏高的隱憂，而美國月底將公布的個人消費支出價格（PCE）指數，也會是觀察指標。

三大法人今天合計買超台股188.3億元。其中，自營商賣超1.98億元，投信買超23.45億元，外資及陸資買超166.83億元。

值得留意的是，外資連續2個交易日買超，累計買超逾487億元。

觀察外資今天買超個股清單，00929復華台灣科技優息名列第一，買超張數逾3.4萬張，其餘有聯電、鴻海、光寶科、神達、華航、佳世達、中信上游半導體、統一、上海商銀。賣超則以玉山金位居首位，賣超逾4.1萬張，第2至10名為中鋼、友達、中信金、永豐金、長榮航、仁寶、第一金、00919群益台灣精選高息、英業達。

台股 外資 軍演

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