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輝達財報帶動AI科技風續揚 留意非投資級債進場機會

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

觀察全球主要債市，過去一周主要債券表現，以全球非投資級債、科技非投等債以及亞洲非投等債等皆為正報酬，表現相對較佳者。法人表示，輝達（Nvidia）財報優於預期，帶動AI科技風續揚，留意全球非投資級債進場機會。

美國10年期公債殖利率過去一周走低約8個基點來到4.5%之下的水準，激勵債市表現。根據EPFR最新統計至15日，過去一周主要債券基金皆為資金淨流入，其中以非投資級債基金單周迎來約18.2億美元，資金動能強。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金研究團隊指出，雖然包括美國在內的全球通膨增長未明顯下滑，而且就業增長一直強勁，不過隨著勞動參與率提升、勞工再度進入職場，勞工的薪資增長普遍低於去年，同時失業率略微揚升。薪資增長導致的螺旋式通膨上升的機率大降。

此外，即使Fed實際上並未降息，但金融市場早已呈現寬鬆狀態，且流動性充裕，金融條件寬鬆支撐風險性資產。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金研究團隊表示，目前非投資等級債市違約率僅2.5%、低於長期均值水準的3.5%，顯示財務基本面仍屬健全，促使利差隨之收斂，並相當程度吸收公債利率彈升風險。

科技非投資等級債券擁有高殖利率、產業復甦、財報轉強及科技題材等優勢，相對其他債券更具備收益增長潛力。

另外，美GPU大廠首季財報財測雙雙超越預期，使市場持續聚焦AI應用等創新科技產業，科技企業基本面正處於復甦上升階段，估計科技債將會受益於產業提升帶來的利多，可關注科技非投資等級債券後市表現。

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