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首季財報難產！金管會宣布這三家企業 最快11月18日下市櫃

中央社／ 台北23日電
上市公司廷鑫、昶虹及上櫃公司牧東今年首季財報難產，金管會今天表示，3家企業均於4月8日起停止買賣，若未改善，預估可能於今年11月18日下市櫃。金管會。圖／聯合報系資料照
上市公司廷鑫、昶虹及上櫃公司牧東今年首季財報難產，金管會今天表示，3家企業均於4月8日起停止買賣，若未改善，預估可能於今年11月18日下市櫃。金管會。圖／聯合報系資料照

上市公司廷鑫、昶虹及上櫃公司牧東今年首季財報難產，金管會今天表示，3家企業均於4月8日起停止買賣，若未改善，預估可能於今年11月18日下市櫃。

金管會統計，截至今年5月15日止，共1818家上市櫃公司（含第一上市櫃公司，但不含金控）應申報首季財報，其中1815家在規定期限內完成公告申報，僅上市公司廷鑫、昶虹及上櫃公司牧東未如期出具財報。

金管會證期局副局長高晶萍在例行記者會說明，廷鑫因2023年12月25日會計師終止委任，導致2023年度財報即已未能如期繳交，昶虹則因會計師無法如期完成財報查核工作，2023年度財報未能繳交，加上今年4月1日會計師終止委任，導致首季財報亦出不來。

牧東則因公司終止委任簽證會計師，自2023年第3季財報起即遲交，雖然今年5月16日已補公告去年第3季財報，但2023年度財報及今年首季財報持續難產。

高晶萍指出，證交所櫃買中心已公告，上市公司廷鑫、昶虹及上櫃公司牧東均於今年4月8日起停止買賣，若3家企業未改善、補公告申報財報，預估將可能於今年11月18日下市櫃。

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