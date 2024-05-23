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期交所6月4日將辦 期貨商及期貨交易輔助人內部控制制度說明會

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
臺灣期貨交易所預計自2024年6月4日至6月20日，於全國分區舉辦今年度12場期貨商及期貨交易輔助人內部控制制度暨防制洗錢及打擊資恐宣導說明會。本報系資料庫
臺灣期貨交易所預計自2024年6月4日至6月20日，於全國分區舉辦今年度12場期貨商及期貨交易輔助人內部控制制度暨防制洗錢及打擊資恐宣導說明會。本報系資料庫

臺灣期貨交易所預計自2024年6月4日至6月20日，於全國分區舉辦今年度12場期貨商及期貨交易輔助人內部控制制度暨防制洗錢及打擊資恐宣導說明會。

期交所表示，為協助期貨業者充分瞭解113年度期貨商及期貨交易輔助人內部控制制度標準規範修正暨使期貨業者了解檢查機構查核防制洗錢及打擊資恐作業所見缺失態樣，以利業者修正或強化相關措施，預計於6月4日起分別在台北市、新竹市、台中市、台南市及高雄市等地舉辦12場「期貨商及證券商經營期貨交易輔助業務內部控制制度標準規範修正暨防制洗錢及打擊資恐」宣導說明會。

這次宣導說明會內容包括期貨商內部控制制度標準規範、證券商經營期貨交易輔助業務內部控制制度標準規範暨防制洗錢及打擊資恐相關議題等，內部控制制度標準規範涵蓋主管機關近期發布的函令及期交所修訂規章，防制洗錢及打擊資恐議題則涵蓋期貨業者面臨的洗錢及資恐風險、防制洗錢及打擊資恐計畫的運作及期貨業者防制洗錢、打擊資恐缺失樣態說明，其中6月14日、6月17日、6月18日及6月19日分別於台中市、高雄市、新竹市及臺南市舉辦4場宣導會，其餘八場次將於6月4日至6月20日期間於臺北辦理，並自5月27日起開始報名，詳細場次及報名資訊業公告於期交所網站。鑑於歷年來從業人員報名皆十分踴躍，期交所也提醒業者通知總、分公司相關人員應盡速至網站完成報名。

期交所 洗錢 臺灣期貨交易所 證券商

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