台股創新高！傳產股沒沾光「一片綠油油」 這族群卻有兩檔攻上漲停板

台股23日在輝達（Nvidia）財報利多下，由台積電（2330）帶領再創新高，來到21,607.43點，不過傳產股卻沒有一同沾光，普遍表現疲弱，只有玻陶族群上漲，其中和成（1810）、中釉（1809）雙雙攻上漲停板，台玻漲幅3.21%，收在17.65元。

台股今在台積電、鴻海、聯發科等科技權值股帶領下，創下歷史新高，但是傳產股大都慘兮兮，跌勢最重的為營建股，指數跌幅3.21%，其次為電器電纜，下跌2.88%，觀光族群也重挫逾2%。

不過玻陶股表現亮眼，指數大漲3.67%，中釉、和成漲停亮燈，分別收在29.35元、20.65元。

台灣最大釉料廠中釉跨足LED螢光粉原料，並打入光電材料領域，新產品－螢光玻璃片朝汽車／電動車的LED車燈發展，今年在大陸可望獲多家客戶新訂單。

中釉指出，為分散地緣政治風險、降低客戶疑慮，將整合中國大陸廠、印尼廠資源，重新部署越南、馬來西亞等東南亞市場。

另外，中釉持續看好孟加拉市場，當地市場年成長達20%，中釉希望原料、成品都能就地生產、供應，計畫擴充產能由每月500噸至每月1,000噸，目標今年展現效益。

中釉今年第1季營收5.9億元，營業利益785萬元，營益率1.33%，較去年第4季的-0.61%、去年同期的-5.97%由虧轉盈。稅後純益1,839萬元，每股純益0.11元。4月營收1.69億，月減18.92%，年減16.69%。

和成目前衛浴設備和周邊產品依舊是集團營收主要來源；市場部分，76%收入來自國內，其次為菲律賓和成約18%，中國和成約占6%。

和成表示，和成近兩年針對利基型產品，投入相關新品研發，未來相關投資將會在陸海空三方面的人身、設備防護做強化，目前國內國艦國造、國車國造、國機國造等均有相關研發，2024年下半年也會有資本支出投入。