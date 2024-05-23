傳產全說掰掰！台股創新高「最新市值前十大出爐」 市值王一家擋九家

台股23日收在21,607.43點，上漲55.6點，續創收盤歷史新高，權王台積電（2330）則是收在875元，也創收盤新高，市值增達22兆6,931億元，統計台股最新市值前十大排名，市值王台積電「一家擋九家」，傳產股最悲催，全數跟市值前十大說掰掰。

輝達（NVIDIA）財報展望報喜，台積電23日早盤跳空開高，台股大盤指數也大漲117.01點，以21,668.84點開出，再創歷史新高，但是大陸宣布在金馬及台灣周邊展開軍演，一度衝擊大盤指數在9時16分時翻黑，指數下滑至21,475.99點，但在9時32分就再度翻紅，終場以21,607.43點，寫下收盤歷史新高。

台股續飆新高，台積電也是持續上漲的表現，台積電ADR周三收在156.15美元，較台北交易溢價16.7%，換算台北交易股價衝過1,000元大關達1,007.95元；台積電23日跳空開高，終場收在875元創下歷史新高價，上漲11元，市值衝達22.69兆元。

台股創新高，最新市值前十大出爐，依序是台積電、鴻海、聯發科、廣達、中華電、富邦金、台達電、國泰金、中信金、日月光投控；傳產股全數跌出台股前十大市值的排名中，目前傳產股市值王為台塑化，則是排名台股市值第12名。

市值王台積電股價創新高，市值也飆出新紀錄，衝達22兆6,931億元；除了台積電之外，市值上兆的還有3家，鴻海市值2兆3,982億元，排名第二，聯發科市值為1兆9,275億元，廣達市值為1兆969億元。

合計市值排名第二至第十名的公司總市值為10兆4,664億元，還不到台積電一半的市值，台積電占權重之大可見一斑，「一家市值擋九家」還剩一半多；相對來看，傳產股則與市值前十大說掰掰，台塑化市值6,534億元，排名台股市值第12名，為傳產股市值最大公司，統一排名台股第15名，市值4,591億元，另外，長榮排名台股第17名，市值4,464億元，台股市值第18名為台塑，市值4,265億元，接下來則是南亞，排名第19名，市值4,258億元。