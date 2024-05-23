台股上漲55.6點 三大法人買超188億元
台股23日開高，早盤以21668.84點開出，終場收在21607.43點，上漲55.6點，漲幅0.25%，盤中、收盤再創歷史新高，成交量5,098.69億元，三大法人買超188.3億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超166.83億元，投信買超23.45億元，自營商賣超（合計）1.98億元，其中自營商（自行買賣）買超2.5億元，自營商（避險）賣超4.48億元。
輝達（Nvidia）上季財報營收及獲利明顯優於市場預期，台積電ADR周三收在156.15美元，較台北交易溢價16.7%，換算台北交易股價衝過1,000元大關達1,007.95元；台積電（2330）23日跳空開高，終場收在875元創下歷史新高價，上漲11元，市值衝達22.69兆元。
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