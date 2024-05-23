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台積電 ADR 換算台幣逾千元 現股收875元天價、市值22.69兆

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
輝達（Nvidia）上季財報與本季財測都符合市場的高度期待。路透 路透通訊社
輝達（Nvidia）上季財報與本季財測都符合市場的高度期待。路透 路透通訊社

輝達（Nvidia）上季財報營收及獲利明顯優於市場預期，股價在盤後交易應聲大漲7%到1,016.8美元，首次突破1,000美元大關，台積電ADR周三收在156.15美元，較台北交易溢價16.7%，換算台北交易股價衝過1,000元大關達1,007.95元；台積電23日跳空開高，終場收在875元創下歷史新高價，上漲11元，市值衝達22.69兆元。

輝達周三公布上季財報，截至4月28日的第1季營收260億美元，年增262%，明顯優於市場預期的246.9億美元，連續三個季度成長超過二倍；剔除某些項目的每股盈餘為6.12美元，較分析師先前預測的每股盈餘5.65美元優。

展望本季，預估營收280億美元，高於 LSEG 數據顯示分析師預期的266.1億美元； 輝達還宣布拆股計畫，1股拆為10股，使其股票更易流通，預計6月10日生效。

另外，輝達現金股利提高150%至每股10美分，在拆分後派發，所以拆分後，股息將為每股1美分；輝達股價在盤後交易應聲勁揚7%到1,016.8美元，首次突破1,000美元大關。

輝達財報表現亮眼，盤後股價大漲衝破1,000美元，台積電ADR周三收漲1.6%，156.15美元作收，換算台北交易股價衝過1,000元大關，衝達1,007.95元；台積電早盤以875元開出後一度拉升至877元，上漲13元，創下歷史新高價，盤中一度漲幅縮小，股價下滑至867元，最後一盤則是爆出3,295張賣單，但未影響股價收盤表現，終場以875元收盤，漲幅1.27%，創收盤新高。

元大 台積電 輝達

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