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中共解放軍演首日 台股反應：再創這2項紀錄

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
520新總統就職後，中共解放軍軍演回應，但台股今日利空不跌。圖／聯合報系資料照片
520新總統就職後，中共解放軍軍演回應，但台股今日利空不跌。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統上任第一周，中共解放軍23日即對台軍演兩天，台股雖然一度閃跌由紅翻黑，但隨即止穩， 賣壓獲得消化後，指數穩定走到收盤，加權股價指數以2萬1607點作收，指數上漲55點，漲幅0.26％，成交量放大至5098億元。盤中指數最高來到2萬1668點，以及收盤指數2萬1607點，均再創歷史新高紀錄。

資深分析師許博傑表示，台股遇軍演利空不跌，台積電等AI族群發揮穩盤力量，台積電開高震盪後以875元收盤，上漲11元，漲幅1.27％，股價盤中最高來到877元，雙雙再創歷史新高。另一權值股鴻海，也是開高後震盪，終場以173元收盤，上漲4元，漲幅2.37％。電子股同樣是今日主流，早盤成交比重一度高達7成7，電子已連續2天占成交比重7成以上。

以類股表現來看，受中共解放軍軍演消息影響的主要是觀光類股，旅行社及航空，五福重挫收跌，跌幅9.39％，盤中一度跌停；雄獅下開低走低，下跌4.43％；不過，航空股中的華航、長榮航股價跌幅尾盤均收斂。

許博傑指出，台股早盤一度翻黑，但很快翻紅，內需股漲不上來，整體表現顯示投資人對於中共軍演「感覺還好而已」，由於軍演屬非經濟因素，除非大趨勢有轉變才會有較明顯的反應。

隨著輝達財報、美國聯準會（Fed）會議紀錄公布，接下來市場會持續關注通膨、失業率，以及製造業表現。許博傑分析，匯市暫時沒有升貶的大變化，表示外資不至於在此處大逃殺，因此台股將維持高檔震盪或繼續創高。

中共 台積電 台股

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