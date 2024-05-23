Nvidia 財報激勵台股再創新高 漲55點收21,607點 台積電漲11元收875元

輝達（Nvidia）財報成果亮眼，再激勵台股、台積電（2330）23日連續二日雙雙創下歷史新高，盤中最高21,668.84點，收盤指數21,607.43點，漲55.60點、漲幅0.26%，成交金額5,098.69億元。反之，櫃買指數則走弱，跌幅0.76%。台積電（2330）收875元、漲11元。

AI族群受輝達財報激勵，尤其營收與去年同期相比暴增262%，比市場預期更加優異，除了台積電盤中以最高價877元再創歷史新高外，高力、健策、緯穎、日光投控、鴻海、聯發科、勤誠等紛紛走揚；不過廣達、緯創、創意、世芯-KY、智原、英業達等則拉回修正。

此外，台股盤面上，今日以玻璃指數收漲3.6%，表現最為強勢，包括中釉、和成雙雙爆萬張大量所上漲停板、台玻也爆量收漲3.2%。

其它強勢族群還有，機器人概念股持續發威，昆盈、正崴、廣運紛紛收漲停；散熱族群的奇鋐、健策、雙鴻、泰碩、動力-KY等強勢表態；電腦機殼族群的迎廣也攻漲停；光通訊矽光子族群的一詮、華星光也亮燈作收。

台新台灣中小基金經理人沈建宏表示，台股加權指數在歷史新高位置，漲多後震盪難免，但基於聯準會後市可望降息及台股上市櫃企業獲利成長強勁，對台股後市仍正向看待，預期個股表現將優於大盤表現，具利基型的中小型股跌深可留意。

在類股操作上，看好七大族群，包括：一、AI相關成長受惠股；二、整理超過一年，景氣將谷底回升的關鍵零組件等；三、記憶體供應鏈；四、低軌道衛星供應鏈；五、生技產業；六、重電族群；七、高股息殖利率族群等。

法人提醒，台股後市須留意強勢股湧現獲利調節賣壓，導致震盪走勢出現。技術面上，大盤若能維持在前高21,515點之上，盤勢仍可維持強多創高格局，不預設上檔高點，除非出現爆量收黑K跌破短期均線，可視為創高走勢結束訊號。

目前盤面類股尚能維持良性輪動，但輪動節奏快速，因此強勢股短線急漲後不宜過度追價，可待震盪拉回逢低承接，操作上可優先關注近期表態上攻，且技術面呈現多方架構相關強勢股。