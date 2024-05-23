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Nvidia 財報報喜 AI 機殼股沾光 這檔飆漲停創近22年高點

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

輝達（Nvidia）上季財報營收及獲利明顯優於市場預期，股價在盤後交易應聲大漲7%到1,016.8美元，首次突破1,000美元大關，AI機殼股也跟著沾光，迎廣（6117）23日開高走高衝上漲停121元鎖死，寫下2002年6月以來、近22年新高價，排隊買單超過8,800張。

輝達周三公布上季財報，截至4月28日的第1季營收260億美元，年增262%，明顯優於市場預期的246.9億美元，連續三個季度成長超過二倍；剔除某些項目的每股盈餘為6.12美元，較分析師先前預測的每股盈餘5.65美元優。

展望本季，預估營收280億美元，高於 LSEG 數據顯示分析師預期的266.1億美元； 輝達還宣布拆股計畫，1股拆為10股，使其股票更易流通，預計6月10日生效。

另外，輝達現金股利提高150%至每股10美分，在拆分後派發，所以拆分後，股息將為每股1美分；輝達股價在盤後交易應聲勁揚7%到1,016.8美元，首次突破1,000美元大關。

輝達財報表現亮眼，盤後股價大漲衝破1,000美元，台股AI機殼股也沾光，23日成為AI族群中的亮點；迎廣早盤以115.5元開出，午盤過後衝上漲停121元，創下2002年6月以來的新高價。

迎廣4月營收2.86億元，寫下2014年8月以來新高紀錄，月增40.51%，年增79.41%，累計今年前4月營收10.02億元，年增59.96%；法人預期第2季營收可望超越首季；迎廣今年第1季每股純益1.15元，法人推估今年每股純益上看5元。

迎廣領漲，多檔AI機殼股也是上漲表現，富驊（5465）以43.25元開高，雖一度翻黑，但在買盤進場下再翻紅，一度拉升至45.75元，盤中上漲2.66%；勤誠（8210）以303元開出，早盤一度下滑至295元，之後再翻紅，盤中一度拉升至316元，盤中守在300元關卡價位之上，漲幅1.83%；營邦（3693）也力守紅盤。

營收 輝達

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