中國大陸宣布軍演 觀光、營建股嚇跌

中共解放軍23日7時許宣布，5月23日至24日，中國人民解放軍東部戰區組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，於台島周邊開展「聯合利劍－2024A」演習。消息一出，航空雙雄、觀光股、營建股倒一片，營建指數盤中大跌逾3%，觀光指數大跌近2%。

根據共軍東部戰區公告，此次「聯合利劍－2024A」軍演自5月23日7時45分開始，範圍包括：台灣海峽，台島北部、南部、東部，以及及金門島、馬祖島、烏丘嶼、東引島周邊。中共解放軍東部戰區新聞發言人李熹表示，「這也是對台獨分裂勢力謀獨行徑的有力懲戒，對外部勢力干涉挑釁的嚴重警告。」

中共軍演消息一出，航空股、觀光股、營建股皆下挫，尤其營建指數跌勢最重，盤中跌幅逾3%，觀光股下跌近2%。營建股中有超過10檔下跌逾半根停板，國統（8936）、富宇（4907）盤中重挫逾7%，龍邦（2514）、長虹（5534）、怡華（1456）下跌超過6%，永信建（5508）下跌逾5%。

觀光股也普遍重挫，五福（2745）盤中再度重挫逾9%，寒舍（2739）、山富（2743）大跌超過6%，雄獅（2731）、鳳凰（5706）跌幅近5%。華航（2610）、長榮航（2618）盤中下跌1~2%。

先前準海基會董事長鄭文燦21日出席國策院座談會時表示，不論外界如何解讀賴清德總統談話，最核心的議題就是要在和平的前提下追求繁榮。

鄭文燦表示，不論是海峽中線、M503航道或是其他灰色軍事行動，在國際社會看來，都無助於區域和平。他強調，「和平是唯一選項，戰爭不是選項」。

在兩岸觀光旅遊方面，鄭文燦表示，台灣旅行團赴陸問題如雙方有對等善意，一切都好談。