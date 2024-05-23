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台股大盤頻創新高 元大金市值大躍進、超越台塑剩一步之遙

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台股大盤頻創新高 元大金市值大躍進，想超越台塑剩一步之遙。圖／元大金控提供
台股大盤頻創新高 元大金市值大躍進，想超越台塑剩一步之遙。圖／元大金控提供

台股大盤頻傳新高，帶動金融股大洗牌。其中，國內15家金控裡唯一以泛證券事業為主力引擎的證券型金控元大金，根據22日的收盤價估算，元大金以每股33.35元收盤，市值已上升到4232億元，距離台塑的4297億元只有不到70億元的距離。

以金融業本身的市值排名來看，目前元大金市值排名第六大，前五大則依序為富邦金、國泰金、中信金、兆豐金、玉山金，其中，市值前三大金控，全為壽險型金控，這五家金控，股價分別為73.5元、56元、37.9元、40.55元、28.5元，市值分別為9566億、8215億、7437億、5840億、4464億。

今日金融股普遍回檔，最主要是美國聯準會相關的鷹派發言，降息產生更多不確定性所致，元大金股價亦見回檔，但仍在每股33元的價位。

倘若以和其他金控市值相較，法人指出，元大金市值已快要超越開發金市值2倍，此外，未來即使台新金和新光金合併，元大金市值仍超越合併後的二家金控。元大金日前同步獲得摩根史坦利及摩根大通兩家外資機構調高目標價至35.6、35元，意即未來大約還有超過2元的上漲空間。

元大金 美國聯準會

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