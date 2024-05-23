資金湧入電子股 但這兩檔奧運概念股反向上漲

台股23日盤中小漲，但資金流入電子，傳產普遍一面倒，不過儒鴻（1476）、聚陽（1477）卻異軍突起，盤中雙雙上漲逾2%，儒鴻4月營收為28.69億元，已連續三個月成長，且月、年雙增。

儒鴻股價4月以來一路走跌，雖然一度反彈，但仍繼續下探，今在觸及波段低點461元後，股價反彈上揚逾2%。聚陽5月以來也是一路下跌，今跌深反彈，力拚站穩半年線。

儒鴻4月營收28.69億元，月增1.68%、年增13.1%；累計前四月營收105.01億元，年增16.2%。第一季營收76.33億元，營業毛利22.47億，毛利率29.43%，較去年第四季下滑3.08個百分點，但較去年同期上升1.07個百分點。稅後純益14.25億元，年增72%，每股純益（EPS）5.19元。

儒鴻指出，第2季進入傳統旺季，訂單持續緩步增溫，目前訂單能見度維持6個月以上，自有產能利用率已超過9成。為滿足客戶訂單所需，未來將逐步拉高外發產能比重，第2季營運會比第1季好，而第3季訂單接單狀況不錯，不會比第2季差。

儒鴻表示，上半年通路商、小品牌客戶較有表現，大型品牌客戶隨著庫存逐漸去化，預估下半年明顯回溫並恢復正常水準。全年來看，新客戶帶來的新訂單效應可成為營收成長的主要來源，去年新增6個小品牌客戶、營收貢獻約10%，今年預估營收占比可達12~18%。

聚陽4月營收22.34億元，月減28.6%，年增6.4%；第1季營收86.08億元、年增9. 88%；營業利益13.51億元，稅後純益11.24 億元，年增18.7%，每股純益4.63元，創單季歷史次高。

聚陽表示，今年接單狀況非常好，第3季大爆單，尤其是美系流行盤需求暢旺，將帶動營收表現。聚陽主力客戶之一Old Navy第3季訂單年增5成，Gap訂單年增也有3成，客戶需求已填滿新增產能，由於流行和休閒類產品需求大增，市場看好將有利訂單挑選，可望持續推升聚陽毛利率表現。