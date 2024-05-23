快訊

北市士林區停電影響逾1萬戶！故宮也停「一片漆黑」

中捷砍人「醫專生」心智正常！凌晨收押進看守所...情緒大配合度低

基隆殺人未遂逃犯假名應徵臨時工「卻誤寫本名」...老闆嚇壞報警

資金湧入電子股 但這兩檔奧運概念股反向上漲

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導

台股23日盤中小漲，但資金流入電子，傳產普遍一面倒，不過儒鴻（1476）、聚陽（1477）卻異軍突起，盤中雙雙上漲逾2%，儒鴻4月營收為28.69億元，已連續三個月成長，且月、年雙增。

儒鴻股價4月以來一路走跌，雖然一度反彈，但仍繼續下探，今在觸及波段低點461元後，股價反彈上揚逾2%。聚陽5月以來也是一路下跌，今跌深反彈，力拚站穩半年線。

儒鴻4月營收28.69億元，月增1.68%、年增13.1%；累計前四月營收105.01億元，年增16.2%。第一季營收76.33億元，營業毛利22.47億，毛利率29.43%，較去年第四季下滑3.08個百分點，但較去年同期上升1.07個百分點。稅後純益14.25億元，年增72%，每股純益（EPS）5.19元。

儒鴻指出，第2季進入傳統旺季，訂單持續緩步增溫，目前訂單能見度維持6個月以上，自有產能利用率已超過9成。為滿足客戶訂單所需，未來將逐步拉高外發產能比重，第2季營運會比第1季好，而第3季訂單接單狀況不錯，不會比第2季差。

儒鴻表示，上半年通路商、小品牌客戶較有表現，大型品牌客戶隨著庫存逐漸去化，預估下半年明顯回溫並恢復正常水準。全年來看，新客戶帶來的新訂單效應可成為營收成長的主要來源，去年新增6個小品牌客戶、營收貢獻約10%，今年預估營收占比可達12~18%。

聚陽4月營收22.34億元，月減28.6%，年增6.4%；第1季營收86.08億元、年增9. 88%；營業利益13.51億元，稅後純益11.24 億元，年增18.7%，每股純益4.63元，創單季歷史次高。

聚陽表示，今年接單狀況非常好，第3季大爆單，尤其是美系流行盤需求暢旺，將帶動營收表現。聚陽主力客戶之一Old Navy第3季訂單年增5成，Gap訂單年增也有3成，客戶需求已填滿新增產能，由於流行和休閒類產品需求大增，市場看好將有利訂單挑選，可望持續推升聚陽毛利率表現。

營收 聚陽

延伸閱讀

壽險業務員登錄人數4月變少 保險公司、保代通路同步下滑

尼得科超眾4月 EPS 0.06元

4月失業率3.36% 創24年同月最低

00878有望受00940換股助攻！今跟大盤收紅23.2元、離除息價只差一小步

相關新聞

Fed會議紀錄放鷹、大陸軍演壞事 台股再攻高遇壓

輝達股價走揚激勵AI股股價，台積電價開盤875元，抵抗中國大陸軍演利空襲擊，維持漲勢，盤面上除了半導體、電子零組件等電子...

老闆賺錢是「不勞而獲」嗎？ 專家：存股領股利絕非是easy money！

社會上沒有人會說老闆賺錢是不勞而獲，卻認為存股領股利是easy money...

Nvidia 財報報喜 台積電股價飆上877元創新天價

台積電大客戶輝達NVIDIA財報展望報喜，台積電（2330）股價23日早盤來到877元創新天價，隨著2024年度技術論壇...

輝達盤後漲7% vs 大陸軍演 台股開盤漲117點 台積電開875元

台股23日開盤指數為21,668.84點，上漲117.01點。台積電（2330）開盤價為875元，上漲11元。雖然中國大...

中國大陸宣布軍演 觀光、營建股嚇跌

中共解放軍23日7時許宣布，5月23日至24日，中國人民解放軍東部戰區組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，於台島周邊...

台股大盤頻創新高 元大金市值大躍進、超越台塑剩一步之遙

台股大盤頻傳新高，帶動金融股大洗牌。其中，國內15家金控裡唯一以泛證券事業為主力引擎的證券型金控元大金，根據22日的收盤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。