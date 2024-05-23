台股衝新高後拉回 台積電助威指數翻紅力守21600點

美國AI晶片大廠輝達（NVIDIA）財報展望俱佳，激勵台股今天開盤衝上21668點盤中新高，之後受中共軍演消息拖累，早盤震盪翻黑，但在台積電撐盤下，指數漲勢再起，盤中翻紅力守21600點之上。

美國AI晶片大廠輝達財報優於預期，盤後股價勁揚逾6%，台股今天跳空開高117點，以21668點歷史高點開出，隨後漲勢收斂翻黑，下探21475.99點，震盪近200點。

至11時13分左右，台股加權指數上漲49.74點，至21601.57點，漲幅0.23%，電子股上漲0.89%，金融股下跌逾1%；代表中小型股票的櫃買指數下跌約0.4%。

觀察盤面焦點，台積電今天早盤再寫877元新高價，盤中發揮撐盤效果，維持1%以上的漲幅，至874元，上漲10元；鴻海、聯發科上漲逾1%。

輝達財報報喜，相關AI供應鏈股價漲跌互見，機器人概念股所羅門、正崴強漲，散熱股奇鋐、雙鴻勁揚；光寶科大漲逾8%，欣興走強，但廣達、技嘉、華碩、緯創、仁寶等翻黑。

中共解放軍宣布對台軍演，觀光股今天續挫，旅行社股為重災區，軍工概念股則勁揚，漢翔、晟田、龍德造船、寶一、亞航、雷虎等大漲。