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高鐵股東會／通過每股配發現金股利1.02元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
台灣高鐵今（23）日上午召開2024年股東常會。高鐵提供
台灣高鐵今（23）日上午召開2024年股東常會。高鐵提供

台灣高鐵（2633）23日股東會，通過每股配發現金股利1.02元，以首季的業績表現來看，對於今年的營運展望有信心；另外，董事長江耀宗對於高鐵南延、東延、環島計畫也進行說，這都是國家重大政策，由交通部規劃，如果交通部有需要高鐵提供相關資訊，高鐵也會提供數據與經驗供政府參考。

台灣高鐵今日上午召開113年股東常會，通過「112年度營業報告書及財務報表」、「112年度盈餘分派」兩項承認案，以及「公司章程」、「公司治理準則」兩項修訂案。台灣高鐵公司2023年運量及營收持續穩健成長，全年旅運人次達7,309萬人次，營收498億元，雙雙創下通車營運以來最高紀錄，截至2023年底，可供分配盈餘達95.8億元，每股分配現金股利1.02元。

展望2024年，江耀宗表示，在提升營收策略上，將持續導入智慧科技、優化票證便利性，提升離峰班次產值並透過異業結盟擴大會員經濟規模，強化營收效果。

另外，高鐵的股東就能看到我們即將推出的T-Shopping(高鐵線上購)服務，不僅為旅客創造全新的購物體驗，更為公司開拓新商機。同時，也將視現金流量狀況及金融市場變化，研擬採用適當綠色金融的融資工具，透過財務永續降低營運成本，落實公司永續經營目標。

江耀宗進一步指出，2024年首季日均運量持續攀升至21.4萬人次，因應持續暢旺的旅運需求，台灣高鐵自去年7月迄今，已分別三度實施「定期增班」，另依旅客短期需求三度完成「短期增班」；此外，今年7月還將再度增班，屆時每週總班次數將達1103班次，以加強服務旅客，並引領運量再創高峰。

營收

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