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Fed會議紀錄放鷹、大陸軍演壞事 台股再攻高遇壓

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台股高檔，遭Fed會議紀錄放鷹及大陸軍演利空襲擊。圖／聯合報系資料照片
台股高檔，遭Fed會議紀錄放鷹及大陸軍演利空襲擊。圖／聯合報系資料照片

輝達股價走揚激勵AI股股價，台積電價開盤875元，抵抗中國大陸軍演利空襲擊，維持漲勢，盤面上除了半導體、電子零組件等電子類股，其他類股多數表現不佳。台股加權股價指數一度由紅翻黑，指數至上午10時，在平盤附近掙扎。

華南投顧董事長儲祥生認為，中國大陸一天到晚都在軍演，對台股並沒有那麼大影響，雖然可以當成台股開高走低的理由之一，但主要還是美國聯準會會議紀錄，暗示官員並不急於降息，以及外資昨天大買之後，今天稍事整理。

盤面上各類股表現，以半導體等電子類股股價較有表現，儲祥生表示，只有AI好，其他都不好，因為所有電子公司資源全壓AI，傳統的PC、手機也都表現不佳，這就是目前現況。

權值股台積電23日開高875元，至上午10時止，盤中最高來到877元，續創盤中新高價，最低來到867元，仍高於昨天收盤價864元，股價維持上漲。鴻海股價也是開高173.5元，最高來到174元，最低169.5元，股價也是維持上漲。

台積電 台股

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