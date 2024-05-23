Fed會議紀錄放鷹、大陸軍演壞事 台股再攻高遇壓
輝達股價走揚激勵AI股股價，台積電價開盤875元，抵抗中國大陸軍演利空襲擊，維持漲勢，盤面上除了半導體、電子零組件等電子類股，其他類股多數表現不佳。台股加權股價指數一度由紅翻黑，指數至上午10時，在平盤附近掙扎。
華南投顧董事長儲祥生認為，中國大陸一天到晚都在軍演，對台股並沒有那麼大影響，雖然可以當成台股開高走低的理由之一，但主要還是美國聯準會會議紀錄，暗示官員並不急於降息，以及外資昨天大買之後，今天稍事整理。
盤面上各類股表現，以半導體等電子類股股價較有表現，儲祥生表示，只有AI好，其他都不好，因為所有電子公司資源全壓AI，傳統的PC、手機也都表現不佳，這就是目前現況。
權值股台積電23日開高875元，至上午10時止，盤中最高來到877元，續創盤中新高價，最低來到867元，仍高於昨天收盤價864元，股價維持上漲。鴻海股價也是開高173.5元，最高來到174元，最低169.5元，股價也是維持上漲。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言