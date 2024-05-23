大陸軍演 這檔軍工股亮燈漲停

輝達（Nvidia）財報展望報喜，台積電（2330）23日早盤跳空開高，台股大盤指數也大漲117.01點，以21,668.84點開出，但是大陸宣布在金馬及台灣周邊展開軍演，一度衝擊大盤指數翻黑，軍工股的表現上，由高僑（6234）領軍，股價開高後衝上漲停31.05元，雷虎（8033）盤中大漲逾8%，漢翔（2634）、寶一（8222）、晟田（4541）、龍德造船、和成（1810）等也都是上漲表現。

輝達（Nvidia）周三公布的上季財報顯示，營收與去年同期相比暴增262%，比投資人的高度預期更優，且再次給出樂觀的銷售預期，表明AI運算方面的支出仍然強勁。

展望本季，輝達預估計營收可達280億美元，高於 LSEG 數據顯示分析師預期的266.1億美元；輝達股價盤後大漲7%到1,016.8美元，首次突破1,000美元大關。

美股周三跌多漲少，道瓊工業指數收盤為39,671.04點，下跌201.95點、跌幅0.51%；S&P500指數下跌0.27%；那斯達克指數下跌0.18%；但費半指數上漲1.03%。

台積電大客戶財報及展望亮眼，台積電跳空以875元開高，一度衝達877元，台股開盤大漲，但因大陸宣布將在金馬及台灣周邊展開軍演，一度影響大盤在9時16分時翻黑，指數下滑至21,475.99點，但在9時32分就再度翻紅。

各類股表現中以電子股表現較強勢，不過，在大陸軍演的消息下，軍工股也有表現，高僑亮燈漲停，雷虎大漲逾8%，漢翔、寶一、龍德造船、晟田等漲幅逾3%，亞航（2630）、和成也是上漲逾半根停板。