老闆賺錢是「不勞而獲」嗎？ 專家：但卻認為存股領股利是easy money

領股利是不勞而獲嗎？

「勤奮」是東方人的美德，我們從小所接受的教育就是告訴大家「一分耕耘，一分收穫」、「天道酬勤」、「要滴下眉毛上的汗珠，才能撿起田中的麥穗」...等，所以社會大眾都習慣了「付出才有收穫」的行為模式，例如：用功讀書才能拿高分、努力工作才能賺到錢...

受勤奮教育影響的我們，將工作得來的薪資視為正途，把其他非勞力所得、帶有些許運氣成分的賺錢方式視為旁門左道，如：買樂透、賭博、股票低買高賣...等。

領股利就是金主取得盈餘分配

當一家餐廳規畫擴大營業，但資金不足時，便會向外尋求金主合夥，屆時再將盈餘依投入資金比例分配。此時合夥人領到錢，有人會覺得他不勞而獲嗎？不會。因為他出資加盟這家餐廳，領到餐廳盈餘是應該的。

其實存股與拿資金加盟公司無異，買進股票的當下即成為出資的金主，領股利就是按比例領取公司盈餘分配，並非不勞而獲。

上市公司將整間公司切成上億等份，一份就是一張股票，我們買進股票就是買進這公司的一部分，雖然部位極小，但也稱得上是位奈米老闆。

領股利就是公司賺了錢，照每人持有比例分紅給股東，就和老闆出錢、出設備，請工讀生顧店，雖沒付出勞力，但有「出錢」，扣除所有開銷，老闆當然是最終獲利者。 可是社會上沒有人會說老闆賺錢是不勞而獲，卻認為存股領股利是easy money ，只是因為我們大部分是受薪階層，還不習慣當老闆而已。

學校沒有教的財商觀，自己補足

之前曾分享《有錢人和你不一樣的致富紀律》一書，裡頭統計平民千萬富翁的前五大工作依序是工程師、會計師、教師、管理職與律師。很有意思的是醫生竟然沒有進前五名，銀行家也沒有，更鼓舞人心的是薪資並不高的教師竟然排名第三，可見擁有高薪工作並不是讓自己成為千萬富豪的關鍵，財商才是。

好的財商觀可以幫助我們用正確態度來管理、運用金錢，不過很遺憾現階段學校沒有教，導致出了社會即便是高知識份子也不一定具備，只好在自學與實務摸索中慢慢累積。

所謂「勞心者治人，勞力者治於人」，意思是腦力勞動者統治人，體力勞動者被人統治。對待金錢也是如此，多花些心思就能駕馭它，僅靠體力工作這一種方法取得收入，便只能被金錢奴役了。

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