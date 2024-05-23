Nvidia 財報激勵 台積電盤中股價再創歷史新高
台積電（2330）早盤股價再創歷史新高，台積電股價以上漲1.27％至875元開出後，股價就開始在870元上下游走，目前已經創下盤中新高價位，顯示台積電股價受惠輝達財報激勵。
輝達於22日美股盤後公告財報，財報繳出優於預期表現，且執行長黃仁勳更表示，Blackwell架構的新HPC晶片訂單表現相當強勁，且將在下半年開始投片量產，預期最快在2025年第1季就可搭載ODM廠的AI伺服器出貨至客戶手中。
其中，Blackwell架構採用台積電4奈米製程打造，且當中再以台積電CoWoS先進封裝將HPC與HBM整合，讓台積電成為最大受惠的AI供應鏈之一。
輝達財報更激勵台積電股價以上漲1.27％至875元開出後，股價就開始在870元上下游走，即便中國釋出將在台海周遭軍演的利空消息，台積電目前股價仍力撐在此，寫下盤中新高價位。
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