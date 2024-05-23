輝達盤後漲7% vs 大陸軍演 台股開盤漲117點 台積電開875元

台股23日開盤指數為21,668.84點，上漲117.01點。台積電（2330）開盤價為875元，上漲11元。雖然中國大陸宣布5月23日至24日在台灣周邊開展「聯合利劍－2024A」演習，不過，輝達盤後上漲7%帶動AI股的強勢抵銷大陸軍演的影響。

群益投顧表示，大盤補量拉升收復短期均線並改寫新高，技術面重回多頭軌道。創高後留意震盪，未見巨量長黑前，續以技術面換股操作。

操作題材可留意：

1.微軟AI PC登場，激勵概念股走強─微軟發表採高通晶片自有品牌Surface兩款AI PC，標榜電池續航力更長、內建Copilot AI助理，後續將推出採AMD及英特爾晶片的AI PC，宣告AI PC時代正式來臨。

2.國際銅價持續攀高，銅箔基板有漲價空間─今年銅價持續走高帶動成本上揚，中國大陸前兩大銅箔基板廠日前已率先調漲報價8~10%，台廠受惠AI伺服器、800G交換器等需求帶動，高階產品出貨動能強勁，後續也可望反應成本上調報價。

周三（22日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為39,671.04點，下跌201.95點、跌幅0.51%；S&P500指數下跌0.27%；那斯達克指數下跌0.18%；費半指數上漲1.03%。台積電ADR上漲1.6%，收在156.15美元，較台北交易溢價16.7%，換算台北交易股價衝過1,000元大關。

美國聯準會（Fed）會議紀錄暗示官員並不急於降息，但科技股盤後上漲，輝達（Nvidia）穩健的業績和展望強化市場對人工智慧（AI）熱潮的信心。輝達盤後大漲7%，股價首度登上1,000美元關卡，該公司再度發布強勁的單季業績展望，且調高股息，並宣布1股拆為10股，輝達在正常交易時段下跌0.5%。

三大法人周三集中市場合計買超358.5億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超321.1億元，投信賣超2.2億元，自營商（自行買賣）買超10.3億元，自營商（避險）買超29.2億元。

統一期貨說，檢視選擇權金流，外資布局1.28億元偏多部位，自營商則布局 0.48億元偏空部位。外資再度加碼偏多部位至1.92億元，惟自營商偏多部位在指數大漲下不增反減，顯示周三逢高大幅獲利了結，但淨偏多部位仍高，中性偏多看待。選擇權未平倉部分，5月W5週選價平近九檔賣權最大未平倉上升 300點至21,300點，買權最大未平倉上升500點至21,800點，最大OI區間上移偏多。

期貨方面，外資周二夜盤加碼2,486口空單，周三日盤則大幅減碼7,079口空單，未平倉淨空單降至3,889口；十大特定法人減碼2,847口空單至4,774口。周三外資大幅減碼空單，有利指數續漲。十大特法同樣減碼部分空單，兩期貨籌碼轉為中性偏空格局。

儘管Nvidia財報即將發布，但周三半導指、電設指皆湧入追高買盤，台指期則在主流電子類股的領漲下再創史高，外資期現貨同步顯著偏多操作，顯示大部分的市場參與者樂觀押注Nvidia財報能為台指帶來續漲動能。