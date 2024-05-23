快訊

賴清德上任三天！共軍宣布金馬台周邊軍演…國防部回應了

新北永和今晨驚傳當街砍人！凶嫌逃走…疑債務談判起糾紛

日本航空2客機在羽田機場擦撞！幸無人傷 已緊急停飛

降息預期消退 台美多重配置正夯

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

由於通膨數據表現持續高於市場預估，降息預期自第一季以來大幅消退，富邦台美雙星多重資產基金經理人薛博升指出，考慮大型科技股及部分收益型資產評價可能回調，4月起即提高流動性及短債部位，同時富邦全球風險指標(GRI)亦顯示空倉訊號，但預計隨市場逐步消化降息預期消退失望情緒後，市場有反彈機會，此時更凸顯以多重資產進行布局的重要性。

觀察近期美國展望，薛博升認為，短線FED降息預期不確定因素，加上美國選舉大選持續干擾下，美股短線表現將相對震盪，然中線就經濟基本面的角度觀之，美股年底前仍有漲勢可以期待。根據FactSet預估，今年EPS年增率高點將落在第四季，2025年獲利增幅將高於2024年，看好通訊服務與資訊科技類股。

薛博升進一步指出，觀察2019年FED預防性降息時，標普500指數各產業類股表現，其中資訊科技漲幅逾4成至42%，表現最佳，其次則是通訊服務漲幅逾2成至23%。隨著企業獲利逐漸轉佳之下，且今年逢美國總統大選年，美股後市仍有行情可期，此時回檔修正反而提供較佳的進場佈局時點。

至於台股方面，受惠三大利多加持之下，5月台股行情不看淡。第一，520行情將至，統計過去2000年至今，共6次520總統就職後，5日、10日及20日，隨著政策利多發酵下，皆帶動台股有不錯正報酬；第二、AI巨檠Meta、微軟、Google等表示今年將擴大AI資本支出，意味鴻海與緯創等AI相關供應鏈訂單能見度將提高，且市場預估AI大廠2025年獲利將呈現雙位數增長，AI類股將助漲5月台股多頭；第三、上市櫃公司5月中前將公布首季財報，法人預估整體獲利上看新台幣8,500億元，儘管第二季為傳統淡季，但鑒於新台幣匯率貶值，法人上修獲利至新台幣8,000億元，合計2024上半年將逾新台幣1.6兆元，獲利可望淡季不淡。

薛博升表示，先前考慮大型科技股及部分收益型資產評價可能回調，富邦台美雙星多重資產基金暫時低配股票、REITs等風險性資產，增持金融特別股ETF、短天期美國公債、台灣低波動高股息ETF等降低投資組合波動。持續看好AI發展趨勢，但預期第二季台美兩地股市震盪發展，因此持股相對第一季分散，保留具市場領先地位的個股，同時將估值偏高之個股分散至低基期或非科技行業，包含再生能源、醫藥等，投資人可著眼長線角度進行布局。

新台幣 美國公債

延伸閱讀

輝達財報優於預期 法人：看好台股AI趨勢續熱

Fed會議紀錄顯示官員仍不排除升息 美債殖利率再度上揚

權值股漲勢猛強力助攻…22檔ETF發威 股價創新高

就市論勢／邊緣運算概念股 有看頭

相關新聞

Nvidia 財報報喜 台積電股價飆上877元創新天價

台積電大客戶輝達NVIDIA財報展望報喜，台積電（2330）股價23日早盤來到877元創新天價，隨著2024年度技術論壇...

輝達盤後漲7% vs 大陸軍演 台股開盤漲117點 台積電開875元

台股23日開盤指數為21,668.84點，上漲117.01點。台積電（2330）開盤價為875元，上漲11元。雖然中國大...

外資發動攻勢 台股飆高…台積帶頭強勢族群遍地開花

台股經過連四日蟄伏後，昨（22）日再度發起攻勢，在外資大買321.1億元下，指數開高收高，終場大漲315點、收21,55...

大盤瘋狂上調天花板…過去買點都成低點！ 存股哥：3個月市值增加144萬

大盤指數持續向上，過去的天花板現在全部變成了地板，你以為的高點現在全部變成了低點，你應該做的就是沿著這條穩定向上的曲線布局，等到指數創新高時，你買進的每個點通通賺錢。

金管會主委彭金隆：當沖賺少賠多 大戶最傷

現股當沖證交稅減半優惠措施即將在2024年底到期，券商公會力爭續延長五年，財委會上立委賴士葆、王鴻薇詢問，當沖交易到底賺...

AI PC鏈目標價 大摩調高

台北國際電腦展（COMPUTEX）將於6月4日至7日登場，今年主題聚焦AI，引動全球高度關注。摩根士丹利證券（大摩）在最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。