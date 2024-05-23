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Nvidia 拆分及業績雙利多激勵盤後漲7% 統一投顧：前次拆分短線漲三成

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

輝達（Nvidia）公布2024年第1季營收260億美元，明顯優於市場預期的246.9億美元，年增262%，連續三個季度成長超過二倍。激勵盤後股價一度大漲逾7%，已經飛躍千元大關！Nvidia同時宣布將進行股票分割，比例為1股拆成10股，還要把股利在分割後提高150%。統一投顧表示，大約三年前，Nvidia就曾經宣布過一次股票分割了，股價在短短幾天就飆漲大約三成；這次Nvidia再次宣布要進行股票分割，市場當然是以利多看待，期待可以複製三年前的大漲經驗。

輝達第1季資料中心的營收為226億美元，也是高於市場預期的211.3億美元，年增率更是暴增427%，主要來自於企業與網路客戶的需求成長；mid-40% 的營收來自於大型雲端業者。運算產品季增 29%、年增478% 至 193.92億；受惠Hopper GPU平台、推薦系統、生成式AI應用。網路產品受惠InfiniBand需求，年增 242% 至 31.72億；季減5%是因供應時間差。

華爾街外資關心的毛利率部分，毛利率成長為78.9%，同樣高於市場預期的77%。代表Nvidia的產品具有非常高度競爭力，毛利率仍未到達高點，仍然處在一個賣越多就賺越多的高曲線獲利成長。

第2季財測預期營收還可以再成長到280億美元正負2%，也是遠高於市場預期的268億美元，說明Nvidia並沒有因為新舊款AI晶片的更迭而受到訂單影響！同時在電話會議表示，B200晶片在第2季就會開始發貨，預期第4季將為數據中心帶來大量營收，意思就是營收還有第二波爆發成長實力。

遊戲業務的第1季營收為26億美元，比起上一季減少8%，但仍有年成長18%的表現，差不多符合市場預期。比較特別的是在業務裡面新增AI PC項目，代表AI PC在微軟的積極發展後，已經開始出現訂單需求了。

統一投顧表示，Nvidia同時宣布將進行股票分割，比例為1股拆成10股，還要把股利在分割後提高150%！通常股票分割多數會發生在一檔股票呈現大多頭漲勢噴出，為了使得股價更親近投資人才會分割。好處是降低散戶買進門檻，就可以拉高股票的流動性來維持股價熱度。

營收 股票分割

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