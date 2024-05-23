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大盤瘋狂上調天花板…過去買點都成低點！ 存股哥：3個月市值增加144萬

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
台股22日大漲315點。聯合報系資料照
台股22日大漲315點。聯合報系資料照

大盤指數持續向上，過去的天花板現在全部變成了地板，你以為的高點現在全部變成了低點，你應該做的就是沿著這條穩定向上的曲線布局，等到指數創新高時，你買進的每個點通通賺錢。

槓桿哥依然堅持自己「持續借貸買進」的策略，現在往回看，我每一筆借貸全部重壓在「高點」，但這些高點現在又變成了低點，所以我到底買在低點還是高點？搞得我好亂啊！不過管他的，有賺錢比較重要。

今年農曆新年封關時我的帳面總值613萬，過了3個月左右提升到現在757萬，增加的144萬有90萬借貸，剩下的54萬幾乎都是帳面未實現獲利，今年目前為止我的本薪跟股息大多都拿去布局黃金了。

順道一提金價已達9780，在8000時有人喊貴，9000時也有人喊貴，我相信破萬時還是有人一直喊貴，但對我來說，這些超優質資產一點都不貴，因為隨著時間的過去，優質資產只會變得越來越貴。

我借貸越多，總市值跟股息就越多，總市值提高我更有本錢開槓桿質押，股息增加我有更大的現金流佈局其他優質資產，這是一個非常正向的資產循環，很多人喜歡股債配置的方式，我喜歡股票+黃金的配置，因為黃金戴起來一個字，爽。

做借貸投資這6年以來，很常聽到別人說「千萬不要借貸投資，否則遇到股災將死無葬身之地」的言論，但問題是，大盤指數走向就是長期穩定向上，股災一定有，但那也只是中間的震盪而已。

與其說千萬不要借貸，倒不如說應該要好好認識負債，你當然可以選擇不借貸投資，畢竟借貸確實有比較大風險，但只要你真正理解如何運用「負債」，它的威力比你想像中的還要巨大。

免責聲明：所有內容基於公開及一般資訊的心得分享，文章內容不構成買賣投資建議，本人不推薦任何投資標的及操作方式，投資人得自負盈虧

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