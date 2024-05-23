金管會主委彭金隆：當沖賺少賠多 大戶最傷

現股當沖證交稅減半優惠措施即將在2024年底到期，券商公會力爭續延長五年，財委會上立委賴士葆、王鴻薇詢問，當沖交易到底賺錢還是賠錢？金管會主委彭金隆昨（22）日坦言，當沖交易賺少、賠多，賠錢多集中在交易頻繁的大戶。

據證交所統計，2023年全年當沖交易人數中，有53%約賺了234億元，另外47%賠了525億元，等於當沖者賠錢金額遠比賺錢的多，證交所董事長林修銘坦言，有13%的人包辦了九成虧損，主要是集中在交易頻繁的大戶，小戶都是小賺小賠。

王鴻薇說，當沖交易是政府賺了稅收、券商賺了手續費，當沖交易者有半數賠錢，猶如是賭博，金管會透過當沖降稅的活絡市場階段性任務已達成，應適可而止。

彭金隆說，金管會立場不會以「損益角度」看當沖降稅政策，金管會是以交易流動性、價格發現及市場效率性等這三大面向來看該政策，認為當沖降稅政策的確有助於這三大面向。

財政部官員指出，兩部會一直在溝通，外界對當沖降稅意見眾多，有人認為具造市功能，也有人認為是短期投機交易，財政部會持續蒐集意見，也會參考金管會看法。據了解，金管會稅式支出評估方案報告已送到財政部，並建議當沖降稅延長五年，不過由於各界意見眾多，財政部正在審慎評估。

證期局長張振山說，目前台股日均量約4,000多億元，當沖占38%，券商公會意見是當沖降稅再延長五年，就市場流通性來看是有必要性的。