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路易莎咖啡撤回上櫃申請 預計延至明年再送件

經濟日報／ 記者嚴雅芳黃淑惠／台北報導
路易莎咖啡。 圖／聯合報系資料照片
路易莎咖啡。 圖／聯合報系資料照片

興櫃公司路易莎咖啡（2758）近幾年多元化發展，因考量到投資人的投資風險，昨（22）日自行撤回股票上櫃申請，決定等到布局完成成果效益更顯著後再申請上櫃，預計延後至明年再送件申請IPO。

路易莎營運策略
路易莎營運策略

路易莎去年積極海內外展店，目前門市含籌備中約560家，集團品牌持續發展，未來將於新加坡開旗艦店，並在台灣推動本土創新，鼓勵優秀幹部內創門市等。由於致力於多元化發展策略，考量可能衍生的各種情境，將積極進行運營架構升級，等到布局效益顯現後再送件申請上市櫃。

路易莎強調，所有營運活動均照常進行，財務及業務狀況亦無異常，撤回上櫃申請案對公司財務及業務並無重大影響。路易莎昨天興櫃股價139.5元，漲幅1.51%。

路易莎近年來積極多品牌發展，包括泰菜品牌「初泰」二家及一家健身品牌「Selfroom」，未來將持續開發新商品並拓展據點；海外布局方面，新加坡門市去年12月營運，營收表現超出預期，目前積極展店中；其他印尼、埃及等地也將在未來一年插旗。

路易莎近年來獲利穩定成長，疫情期間仍展現強韌成長力，2021年稅後純益8,888萬元，每股純益4.4元，2022年稅後純益1億元，每股純益5.03元。2023年獲利1.24億元，每股純益6.28元。路易莎2023年下半年盈餘分配現金股利1.5元，加計去年上半年配發現金股3元，合計去年度配發現金股利4.5元。

路易莎在疫後業績持續走揚，瞄準每年800億元的咖啡商機。路易莎創辦人黃銘賢是希望用一杯平價但高品質的咖啡，打造理想中的精品生活。

會員經濟成為餐飲業者在市場脫穎而出的重要關鍵。路易莎統計，台灣人每年喝掉約200杯咖啡，相較美、日約500杯，北歐國家約1,000杯，仍有很大成長空間，黃銘賢深耕會員經濟，路易莎擁有180萬黑卡會員，根據去年的營收分析，最少貢獻超過七成營收。

咖啡 布局

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