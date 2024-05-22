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證交所推廣綠色交通

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
證交所推出「環保之旅，腳踏永續」主題活動。證交所／提供
證交所推出「環保之旅，腳踏永續」主題活動。證交所／提供

臺灣證券交易所2024年SDGs 系列活動連發，第三發登場。證交所於春末夏初之際推出以「環境永續」為主軸的「環保之旅，腳踏永續」主題活動，向員工宣導推動使用低汙染、省能源的運輸方式，以達節能減碳、讓身體健康，又能環保愛地球目的。

隨著全球化的快速擴散，人與物的運輸愈來愈頻繁，交通運輸成為全球增長最快的碳排放源。根據國際數據單位 Statista數據研究指出，若以運輸的種類劃分排放來源，其中81%排放源自於陸運交通工具，可見移動減碳的重要性。

根據資料顯示，每人搭乘大眾交通運輸1公里，可減少70克碳排放，而最環保也不會產生碳排放的交通方式之一就是騎乘腳踏車。

愈來愈多證交所員工及首長一起響應綠色運輸，共乘大眾交通工具或是騎乘腳踏車通勤上班，證交所也鼓勵員工共享交通工具，環保便利又省荷包，用綠色運輸實踐自綠生活，以改善整體環境。

證交所董事長林修銘表示，運用綠色運輸方式，例如騎單車、搭乘大眾運輸、共享交通工具等等，降低通勤的能源耗費，是最直接的減碳方式。

證交所也大力鼓勵同仁在公司內多走路、少搭電梯以降低碳排放，實現環境永續的理念，希冀為地球帶來全方位減碳成效。

藉由本次「環保之旅，腳踏永續」活動，帶領全體同仁進行符合SDGs 11第2項的永續發展細項目標的行動：為所有人提供安全、可負擔、易於使用及永續的交通運輸系統。

臺灣證券交易所積極接軌國際永續發展潮流，在2024年度永續發展目標系列活動中，預估將幫助地球減少至少444.5公斤的碳排放量，針對全球面臨的氣候變遷與環境保護的重大議題，證交所希冀成為企業標竿，推動永續發展，給下一代更優質的生活環境。

環保 證交所

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