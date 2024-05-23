科科科技 拚6月掛牌

大盤指數持續向上，過去的天花板現在全部變成了地板，你以為的高點現在全部變成了低點，你應該做的就是沿著這條穩定向上的曲線布局，等到指數創新高時，你買進的每個點通通賺錢。

2024-05-23 07:54