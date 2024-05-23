快訊

懲戒台獨 共軍宣布今起在金馬及台灣周邊展開軍演

征戰大胃王比賽20年吃壞身體！日本傳奇小林尊宣布退休

聽新聞
test
0:00 / 0:00

科科科技 拚6月掛牌

經濟日報／ 特派記者彭慧明／日本東京22日電

亞洲最大AI多媒體科技業者科科科技集團（KKT-KY）（6950）尋求今年6月中旬掛牌，董事長暨執行長王献堂22日表示，過去一個月積極進行股票詢圈、洽談法人過程，將在5月底告一段落，對投資人詢圈意願很樂觀，按照進度，將在6月報券商公會，進行約1.8萬張股票詢圈和公開申購，6月21日前完成相關手續，推動股票IPO。

科科科技今年第1季合併營收7.80億元，營業利益6,269.6萬元，接近去年全年度營業利益的6,330萬元，稅後年度淨利4,992萬元，歸屬母公司淨利4,258萬元，每股純益0.26元。4月合併營收2.35億元，1至4月營收10.15億元，較去年同期增加2.2％。2020-2023年每股純益分別為2.35元、0.53元、1.71元、0.66元。

科科科技擁有台灣的中華電信與台灣大哥大、日本的KDDI等主要電信業，以及在日本掛牌的全球資安業者趨勢科技等大股東，原計畫在4月初掛牌，但3月底進行股票初次上市前現金增資競價拍賣時，受ETF熱潮影響，缺少合格標而未開標。

王献堂說，台灣部分將持續成長、日本市場從為大企業客戶提供多媒體技術平台服務，也將為中小企業推動模組產品SaaS服務訂閱制。

日本 股票

延伸閱讀

科科科技推股票詢圈 投資人看好串流音樂、串流技術

日批中駐日大使「戰火說」極不適當 外交部：肯定日嚴正立場

日本阪神甲子園參訪嘉大 重溫台日《KANO》棒球情誼

上奇子公司昕奇雲端成功敲開日本市場 創辦人許承強：營收占比拚年底倍增

相關新聞

外資發動攻勢 台股飆高…台積帶頭強勢族群遍地開花

台股經過連四日蟄伏後，昨（22）日再度發起攻勢，在外資大買321.1億元下，指數開高收高，終場大漲315點、收21,55...

大盤瘋狂上調天花板…過去買點都成低點！ 存股哥：3個月市值增加144萬

大盤指數持續向上，過去的天花板現在全部變成了地板，你以為的高點現在全部變成了低點，你應該做的就是沿著這條穩定向上的曲線布局，等到指數創新高時，你買進的每個點通通賺錢。

金管會主委彭金隆：當沖賺少賠多 大戶最傷

現股當沖證交稅減半優惠措施即將在2024年底到期，券商公會力爭續延長五年，財委會上立委賴士葆、王鴻薇詢問，當沖交易到底賺...

AI PC鏈目標價 大摩調高

台北國際電腦展（COMPUTEX）將於6月4日至7日登場，今年主題聚焦AI，引動全球高度關注。摩根士丹利證券（大摩）在最...

路易莎咖啡撤回上櫃申請 預計延至明年再送件

興櫃公司路易莎咖啡近幾年多元化發展，因考量到投資人的投資風險，昨（22）日自行撤回股票上櫃申請，決定等到布局完成成果效益...

就市論勢／邊緣運算概念股 有看頭

國際股市少了升息疑慮後，近期穩步墊高，加上科技大廠間與AI相關合作消息不斷，帶動科技股持續走高，其中輝達與微軟股價更持續創歷史新高，NASDAQ指數也再創新高。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。