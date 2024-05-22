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金控股4月獲利動能略降 法人相對看好這四檔

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
金控股4月獲利動能略降，壽險金控表現亮麗，法人表示，美國降息延後，有助銀行本季及下季淨利差及FX swap收益，但美元是否續強及外匯價格準備金新制將影響壽險避險成本，目前看好這四檔。示意圖。圖／聯合報系資料照片
金控股4月獲利動能略降，壽險金控表現亮麗，法人表示，美國降息延後，有助銀行本季及下季淨利差及FX swap收益，但美元是否續強及外匯價格準備金新制將影響壽險避險成本，目前看好這四檔。示意圖。圖／聯合報系資料照片

金控股4月獲利動能略降，壽險金控表現亮麗，法人表示，美國降息延後，有助銀行本季及下季淨利差及FX swap收益，但美元是否續強及外匯價格準備金新制將影響壽險避險成本，目前看好中信金（2891）、玉山金、富邦金及國泰金等四檔。

大型本國投顧分析，14家金控4月獲利年增幅度下降至60%，並較前一月減少9%，其中，壽險為主金控獲利成長106%，仍高於銀行為主金控獲利年增18%、證券為主金控獲利年增34%，主要受惠4月新台幣兌美元匯率貶值1.7%，持續降低壽險避險成本。

雖然新台幣匯率走貶，帶動壽險為主金控4月獲利優於證券及銀行為主金控，法人認為，5月以來美元指數是否持續走強，仍須視美國聯準會第3季降息預期而定。

另一方面，預期第2季CS經常性避險成本仍維持在4%至4.2%，加上金管會5月可能公布外匯價格變動準備金提存新制，未來申請通過壽險業者的未避險部位匯兌利益，需視增提外匯價格變動準備金狀況。

不過，法人預估銀行第2季至第3季淨利差及FX swap收益可望延續，高利率環境亦持續有助銀行銷售海外債及基金、結構債等理財商品，帶動手續費收入維持雙位數成長。

壽險業 金融股

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