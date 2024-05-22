去年12月才申請…路易莎突自行撤件不掛牌 公司曝原因：適當時機再送件

本土連鎖咖啡品牌路易莎突公告，基於整體經營環境及業務發展考量，在維護股東權益為最高原則前提下，自行撤回股票上櫃申請案件，將於適當時機再重新提出申請。

路易莎2021年才登錄興櫃，並在去年12月21日送件申請上櫃，去年全年營收達23.67億元，年增9.38%，稅後淨利1.24億元，EPS也達6.28元；而今年第一季營收5.72億元，年增2.67%；稅後淨利為3068萬元，年增10.33%，EPS也有1.5元，營運表現相當正常。

路易莎表示，近幾年多元化發展迅速，等年度佈局完成，推動成效顯現，再於適當時機送件。

路易莎也說，去年積極海內外展店，於新加坡開旗艦店，並在台灣推動本土創新，鼓勵優秀幹部內創門市等，在致力於多元化發展的策略下，考量可能衍生的各種情境，將積極進行運營架構的升級，俟佈局效益顯現，再行送件申請上市櫃。