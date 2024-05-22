成立以來股價創新高！龍頭券商元大金大漲 大摩、小摩同步拉高目標價

台股今日再創新高，國內唯一證券型金控元大金今日大漲超過4%，以33.35元、漲4.06%作收，盤中最高點更來到每股34.2元，創下該金控成立以來股價新高。

不只如此，包括摩根史坦利、摩根大通兩大外資券商，都在這二天出具最新的評估報告，雙雙建議調高元大金的目標價，大摩（摩根史坦利）調高至每股35.6元，小摩（摩根大通）也調高至35元價位。

元大金第1季獲利92億，年增率60%，旗下元大證券獲利44億元，年增47%，為其主力獲利動能引擎。大摩分析，由於散戶資金流向出現結構性改變，例如許多資金從保單轉向存款與ETF（指數型股票基金），使得旗下元大投信所發行ETF市占率已超過31%的元大金受惠程度最大；此外，大摩對於台股成交量的預期已從3800億調高至4500億元，由於元大金旗下的龍頭券商元大證券經紀業務市占率達13%，股市成交量增加也使得元大金將成為受惠最多的金控。

大摩也將對元大金ROE表現的預期拉高，將今年ROE預估從10.8%調高到12%。大摩指出，元大金目前股價淨值比1.3倍，較其他銀行為主的金控同業1.4至2倍的水準偏低，因此大摩調高元大金的股價淨值比目標值至1.5倍，並且給予每股35.6元的目標價，其現金殖利率也在4%以上水準。

小摩在今日出爐的最新報告，也將元大金目標價調高至每股35元，主因其第1季財報，92億元獲利年增60%超乎預期的好，股市成交量放大使元大證券的經紀業務市占率從12.8%晉級至13.1%；同時，由元大金首季獲利亮眼，也使小摩看好未來的股利配發率。