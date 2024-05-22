台股上漲315點 三大法人買超358億元

台股22日開高走高，早盤以21248.99點開出，盤中最高一度拉升至21567.48，終場收在21551.83點，上漲315.08點，漲幅1.48%，成交量4,398.11億元，三大法人買超358.23億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超321.1億元，投信賣超2.51億元，自營商買超（合計）39.64億元，其中自營商（自行買賣）買超10.36億元，自營商（避險）買超29.27億元。

NVIDIA（輝達）財報將公布，台積電（2330）股價率先狂飆，22日開高走高，一度衝達865元，創下新天價，但終場則是收在864元，上漲23元，漲幅2.73%，仍是收盤新高，最後一盤則是爆出3,067張買單，市值也激增至22.4兆元。