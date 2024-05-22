520後第三天 台積電領軍率台股刷新歷史紀錄

台股突圍，以長紅K棒甩開五日線糾纏，盤中及收盤指數均再寫歷史。台股大盤指數22日開高走高，早盤即已越過歷史新高，並持續往創高方向邁進，盤中以2萬1567點刷新天價紀錄，終場加權股價指數以2萬1551點作收，大漲315點，漲幅1.48％，成交量放大至4398億元。

台股終於在520後的第三天，刷新歷史紀錄，得力於輝達股價率先財報表態，市場原本擔心輝達23日（台北時間）財報公布後會複製美超微股價回檔走勢而採取觀望態度，但21日美股的輝達股價收盤創新高，一掃市場疑慮，台積電ADR（美國存託憑證）也收漲，22日現股以864元收盤，大漲23元，漲幅達2.73％，再創歷史新高，並以長紅K收復5日線。鴻海股價以169元作收，上漲3元，漲幅1.81％。

國泰證期顧問處經理蔡明翰指出，今天盤面上電子族群相對強勢，因為輝達的關係，權值股台積電、鴻海是今天領軍要角，指數上揚重心都在電子權值股身上，原本投資人還在等企業獲利回升，且資金面要降息，但現在資金面的部分，大家都決定不管它了，焦點是獲利回升，事實上，企業獲利優於預期還上修，因此目前對於指數暫時不預設立場，只要基本面沒有反轉跡象，不預設高點，股價持續有走高的機會。

這周比較重要的事件是美國聯準會（Fed）會議紀錄及輝達財報，會議紀錄重要性又不如輝達，近期Fed官員說法雖然說法鷹派，但與市場想法實際上沒有太大差距，市場現在認為Fed不會升息，短時間也不降息，現狀就是維持高利率水準，即使Fed說法鷹派，但對股市也沒有影響，不降息的利空對股市影響力已明顯鈍化。

市場焦點回歸基本面，美股財報優於預期，但最近股市稍有壓力，不是擔心輝達不好，而是美超微公布財報後股價重挫，擔心輝達是否如此，但經震盪整理後，昨天晚上輝達股價創新高，使得這幾天市場關注輝達財報出來後股價拉回的擔憂明顯降低，問題消除後指數大漲。

成交量雖然放大至4398億元，但仍是近期偏少的量能，蔡明翰說，得等財輝達財報出爐後，量能才會放大。