台積電技術論壇前暖身股價創高收864元 市值逾22.4兆元

台積電（2330）預定23日舉辦技術論壇台灣場次，技術論壇前股價提前暖身，並提前反應今晚大客戶輝達NVIDIA將公布財報的預期心理。台積電今日收盤價創高收864元，上漲23元，漲幅2.73%並帶動市值衝過22.4兆元。

台積電預定明日召開2024年技術論壇台灣場次，今日股價提前上漲，台積電的大客戶輝達今晚將公布財報，目前市場高度期待釋出更多正面訊息。

法人也分析，台積電技術論壇台灣場次將於23日在新竹盛大登場，等於也在為COMPUTEX 2024盛會進行暖身。 台積電已在北美技術論壇首度發表A16技術，談到備受矚目的矽光子整合技術，預料資金卡位仍聚焦在CoWoS、CPO概念股。

此外台積電大客戶輝達將在周三盤後發布財報，海通國際認為下半年不至於遭遇空窗期，GB200量產也在按部就班進行中。 目前樂觀派對輝達上季營收與本季財測分別為260億、280億美元；毛利率則預計上季觸頂達77%，本季回歸常態75%~76%。 不過也有法人擔憂利空因素，包含毛利率觸頂、季增率趨緩、產品換代空窗期的擔憂。