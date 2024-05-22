台積電（2330）股價再創新高…0050今年大漲超過25％！ 專家：無腦被動就當前20％贏家

台積電（2330）今天盤中再創新高，今年以來大漲44%，也帶動台股今年以來上漲超過20%，0050更是上漲了超過25%。如果你今年為止的績效輸給了大盤也不要太氣餒，因為台股今年真的太強了！

台股在2023年上漲26.8%，今年還沒過一半就漲了20%，台股今年非常可能超越去年的亮麗表現。對台積電股東和指數投資人來說，這是豐收頗豐的兩年。而過去五年如果你堅定持有大盤指數，不要管大起大落的市場價格變化，你當初投入的資本也將成長超過一倍，指數投資的確是最省力的投資方式，直接無腦被動就能當前20%的贏家。

如果檢視過去三到五年，你的投資績效遠不如直接持有指數型基金，也許現在的你可以考慮做出改變。投資不是靠著努力操作和認真研究就會有超額利潤的一門學問，觀念比技巧更重要，選擇也遠比努力更有效！

此外，也可以檢視自己資產投入股市的比重，就算你在股票投資上有很好的績效，但若投入不夠多，對你資產增長的幫助也很有限。例如你只拿20%的資產放進股市，那當你今年股票資產增值了30%，那對你全部資產的貢獻也只會有6%，還不如股票資產只漲了10%，但卻有80%資本在股市的投資人的8%。

以我為例，昨晚簡略計算一下我今年為止的報酬率，保守估大概會落在17至19%之間，雖然落後0050不少，但因為我是超過90%的資產都在股市上，所以整體資產的增長仍是讓我很開心的。現在就期望今年下半年持股的表現可以再好一點，不要輸給大盤太多，今年對我來說就真的是「 少輸就是贏 」的一年...

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