快訊

短延時強降雨來了！ 15縣市大雨特報恐下到晚上

輸液大廠造假遭關廠！缺口達196萬瓶 食藥署估10月才能恢復

堅守Windows XP不升級 實測上網2分鐘「病毒全面攻占」最終結果超慘

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台積電（2330）股價再創新高…0050今年大漲超過25％！ 專家：無腦被動就當前20％贏家

聯合新聞網／ 切老滾雪球
台積電。（美聯社）
台積電。（美聯社）

台積電（2330）今天盤中再創新高，今年以來大漲44%，也帶動台股今年以來上漲超過20%，0050更是上漲了超過25%。如果你今年為止的績效輸給了大盤也不要太氣餒，因為台股今年真的太強了！

台股在2023年上漲26.8%，今年還沒過一半就漲了20%，台股今年非常可能超越去年的亮麗表現。對台積電股東和指數投資人來說，這是豐收頗豐的兩年。而過去五年如果你堅定持有大盤指數，不要管大起大落的市場價格變化，你當初投入的資本也將成長超過一倍，指數投資的確是最省力的投資方式，直接無腦被動就能當前20%的贏家

如果檢視過去三到五年，你的投資績效遠不如直接持有指數型基金，也許現在的你可以考慮做出改變。投資不是靠著努力操作和認真研究就會有超額利潤的一門學問，觀念比技巧更重要，選擇也遠比努力更有效！

此外，也可以檢視自己資產投入股市的比重，就算你在股票投資上有很好的績效，但若投入不夠多，對你資產增長的幫助也很有限。例如你只拿20%的資產放進股市，那當你今年股票資產增值了30%，那對你全部資產的貢獻也只會有6%，還不如股票資產只漲了10%，但卻有80%資本在股市的投資人的8%。

以我為例，昨晚簡略計算一下我今年為止的報酬率，保守估大概會落在17至19%之間，雖然落後0050不少，但因為我是超過90%的資產都在股市上，所以整體資產的增長仍是讓我很開心的。現在就期望今年下半年持股的表現可以再好一點，不要輸給大盤太多，今年對我來說就真的是「 少輸就是贏 」的一年...

◎本文內容已獲 切老滾雪球 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0050元大台灣50 2330台積電 ETF 台股 報酬率 大盤

延伸閱讀

00713、0056、00850組每月領息！達人實測：定期定額5千元絕對夠累積財富

00940持續破發...套牢股東該下車？達人：近半年指數績效贏過0056、00929

ETF前5名全都是高股息！00878超越中鋼成台股人氣王、00940不受破發影響

台泥（1101）股價為何動起來了…股利1元殖利率換算僅3%？ 專家：後續發展能期待

相關新聞

台積電（2330）股價再創新高…0050今年大漲超過25％！ 專家：無腦被動就當前20％贏家

台積電（2330）今天盤中再創新高，今年以來大漲44%，也帶動台股今年以來上漲超過20%，0050更是上漲了超過25%。

虧比賺多！去年當沖交易暴虧逾500億元都集中在這些人

現股當沖證交稅減半，即將在2024年底落日，立委王鴻薇、賴士葆關注做當沖交易到底是賠錢還是賺錢？金管會主委彭金隆說，賠錢...

觀光股在520壓回後能逢低買進？ 專家：長期來看解禁機率仍大

市場關注兩岸觀光何時重啟？也帶動旅遊股近期表現均相當強勢，且在過一個月後，暑期旅遊旺季就要到了，更為觀光股增添上漲動能，有不少觀光股獲利表現都相當優異...

台股早盤漲逾百點 台積電開高4元 市場關注輝達財報

台股22日開盤指數為21,248.99點，上漲12.24點。台積電（2330）開盤價為845元，上漲4元。早盤一度漲逾百...

股市高點借款進場不適合等谷底？ 小師傅「隨時都可」：如問17到22塊的00878能否買一樣

很多朋友和網友都問我現在可不可以進場質押呢？問說現在大盤兩萬點是質押的好時機點嗎？是不是應該要等到股市在谷底的時候再質押是最好的呢？

分析師上修美股目標價！網警覺「出貨訊號」：空頭認錯要崩了

美國股市屢創新高，讓華爾街的頂尖分析師們措手不及，因為迄今的標普500指數漲幅已遠超過這些分析師今年初的預期，因而紛紛上調今年底的標普500目標，以BMO資本市場公司最看多，看好年底攻上5,600點。PTT網友討論，「完蛋，空頭認錯，要崩爛了」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。