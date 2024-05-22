虧比賺多！去年當沖交易暴虧逾500億元都集中在這些人

現股當沖證交稅減半，即將在2024年底落日，立委王鴻薇、賴士葆關注做當沖交易到底是賠錢還是賺錢？金管會主委彭金隆說，賠錢多一點、獲利少一點，主因是賠錢都集中在大戶中。

證交所董事長林修銘坦言，當沖交易賺賠的人數，有53%人是賺錢的、47%賠錢，這47%中有13%者都是賠錢，都是集中在交易比較頻繁的大戶中，一般小戶都是小賺小賠。

根據王鴻薇出示的證交所提供資料顯示，這53%是賺233.5億元，47%是賠了524.76億元，王鴻薇質疑，賠賺各半、這跟賭博有何不同？維持當沖降稅只是維持股市榮景，殺進殺出，這幾年超收稅收都來自股市，詢問彭金隆對當沖稅率仍支持長達五年繼續調降嗎？

彭金隆說，金管會不會從此損益角度來看，金管會是以交易流動性增加、價格發現、市場效率性這三大方向來看，當沖降稅的這些效果是比以前好的。

他說，資本市場有很多面向，若從投資人獲利和鼓勵投機角度，可能外界有另外看法，金管會已提供意見給財政部，最後主政單位還是財政部。