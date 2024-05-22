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富邦證券新戶加碼月月抽momo幣 台股、海外股票電子下單皆享優惠

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

股市頻創新高，許多投資人瞄準此時多元布局的機會。富邦證券為嘉惠投資人，提供多項優惠活動，除「台股下單享手續費優惠」外，針對新戶交易提供「台股或海外股票下單贈200 momo幣」、「加碼月月抽16,888 momo幣」等方案，選擇富邦證券交易回饋好康多！

富邦證券表示，為回饋新戶投資人，即日起至6月底止推出「富邦投資樂趣more」優惠活動，客戶透過活動專屬網頁完成線上開戶，自開戶完成日起兩個月內，於富邦證券首次成交一筆台股或海外股票，即可獲贈200 momo幣，還享有每月加碼抽獎資格，有機會抽中16,888 momo幣。除了提供momo幣回饋外，新開立台股帳戶的投資人即日起至今年底止，還享有台股下單手續費優惠。

此外，不論是富邦證券的新朋友或老朋友，透過電子平台下單投資美國、英國、日本、香港、德國、新加坡以及滬深等七大股票市場，均可享有免收低收手續費優惠。投資人透過富邦證券複委託平台就能以熟悉的中文介面進行跨市場投資，且無需自行匯出資金，又因有主管機關監管，投資更安全，若遇到股務相關問題，富邦證券也能提供專業的服務，協助投資人向上手溝通解決問題；同時，投資人還可直接以台幣投資全球主要市場，省去換匯手續。整體而言，投資人使用富邦證券複委託平台，相較於直接在海外券商交易更為便利。

台股 富邦

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