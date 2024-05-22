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兆豐投信：通膨、黑天鵝事件下 配置多重資產有利收益穩健度

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

兆豐投信指出，根據美國勞工統計局近期公布數據，今年4月份核心消費者價格指數（CPI）呈現通膨六個月來首次降溫，年增率降至3.6%，呈現物價壓力逐漸減弱，更支持美國聯準會可能維持較高利率一段較長的時間，加上近期中東衝突、俄烏戰爭等

黑天鵝事件持續發展，市場仍存在不確定性，部分投資人呈現謹慎態勢，則適合採取多重資產基金分批進場、逐批佈局的策略。

兆豐收益增長多重資產證券投資信託基金研究團隊表示，本檔基金網羅的國家配置有美國、日本、台灣、澳洲及歐盟等地區，其中，美國的比重逾四成為最大宗，且採取多元投資策略以期增添收益，更透過靈活的策略調節「股票、債券、可轉債」的比例配置出適合的投資組合，有助兼顧主題商機的成長股，並精選能兼顧報酬與風險均衡的題材，期能提供投資人攻守皆宜的產品屬性。

兆豐收益增長多重資產基金研究團隊指出，目前美國十年期債券殖利率位於合理區間，該檔基金投資組合中的債券部位將採取在美債殖利率位於4.3%~4.7%區間高緣時進行加碼，而位於區間低緣則進行部分獲利了結，有助債券資產的長期收益機會；股票部位則建議持續觀察強勢產業，或強勢類股中具有長期發展趨勢明確之標的，藉由適時調節、逐步加碼的方式佈局股票題材。

可轉債部位，目前交易市場流動性疲軟，且股價自低點反彈到相對高水位，可轉債標的股票之價格先前有一波漲幅，最近可保持觀察，並持續尋找相對符合條件標的後再增持相關部位。

美國聯準會 股票

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