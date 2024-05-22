台股早盤漲逾百點 台積電開高4元 市場關注輝達財報

台股22日開盤指數為21,248.99點，上漲12.24點。台積電（2330）開盤價為845元，上漲4元。早盤一度漲逾百點，來到21,364點。

群益投顧表示，電子只是撐盤，因為擔心輝達財報無法滿足投資人胃口，在權值股較無表現下，多空呈現拉鋸，等待進一步方向出現。大盤進入拉回整理走勢，櫃買市場則相對抗震，接下來行情可能偏橫盤震盪整理，個股表現為主。市場擔心輝達財報會利多不漲，但不確定性消除後，目光將回歸至6月初台北國際電腦展相關題材。

操作題材可留意：

1.水冷散熱二線廠成為主流─水冷散熱具有高度客製化的特性，毛利率最高可達40%，值得注意的是這次水冷商機外溢到二線廠的現象。包括高力（8996）、廣運（6125）、散熱模組泰碩（3338）、力致（3483）；汽車散熱零件廠IKKA-KY、萬在（4543）、艾姆勒（2241）與吉茂（1587）；機殼廠晟銘電（3013）、迎廣（6117）、振發（5426）、安鈦克（6276）、曜越（3540）；冲床設備協易機。

2.台積電（2330）技術論壇23日登場─台積電技術論壇台灣場次將於23日在新竹盛大登場，等於為COMPUTEX 2024盛會進行暖身。台積電已在北美技術論壇首度發表A16技術，談到備受矚目的矽光子整合技術，預料資金卡位仍聚焦在CoWoS、CPO概念股。

周二（21日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為39,872.99點，上漲66.22點、漲幅0.17%；S&P500指數上漲0.25%；那斯達克指數上漲0.22%；費半指數下跌0.31%。台積電ADR周二小漲0.1%，收在153.67美元，較台北交易溢價18.1%。費城半導體指數下跌0.3%。

Fed理事沃勒周二表示，Fed在對抗通膨方面有所進展。但沃勒也表示，在Fed降息之前，還需要看到幾個月通膨數據確實降溫。同時，投資人也關注將於周三公布的Fed最近一次決策的會議紀錄。

標普500指數和那斯達克綜合指數同創新高，投資人評估聯準會（Fed）官員最新談話，以尋找降息動向，也關注輝達（Nvidia）將於周三盤後發布的財報。美國10年期公債殖利率周二收在4.414%，低於周一的4.436%。

三大法人周二集中市場合計賣超48.1億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超31.8億元，投信買超3.6億元，自營商（自行買賣）買超2.3億元，自營商（避險）賣超22.3億元。

統一期貨說，檢視選擇權金流，外資布局0.12億元偏空部位，自營商則布局0.22億元偏多部位。外資持續小幅加碼偏多部位至0.87億元，自營商轉為小幅加碼偏多部位至3.6億元，整體淨偏多部位較昨日增加，偏多看待。選擇權未平倉部分，5月W4週選價平近九檔賣權最大未平倉仍為21,000點，買權最大未平倉下降200點至21,500點，最大OI區間下移偏空。

期貨方面，外資夜盤加碼808口空單，日盤則減碼2,100口空單，未平倉淨空單降至-8,481口；十大特定法人減碼1,706口空單至-7,621口。周二外資回補部分空單，但未平倉口數仍維持接近萬口，偏空看待。十大特法同樣減碼部分空單，以偏空看待。

周二指數收在5日線之下，緩漲格局恐轉為中性震盪，但盤中並未跌破昨日低點，顯見底部仍有支撐買盤，而外資及十大特法皆回補少部分空單，可留意後續籌碼走向，若法人期貨空單仍維持同樣水位，而現貨部位也未有大幅買進，則台指期可能轉為區間震盪走勢，整體盤勢不排除有持續下探的機會。