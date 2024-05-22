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股市高點借款進場不適合等谷底？ 小師傅「隨時都可」：如問17到22塊的00878能否買一樣

聯合新聞網／ 小師傅存股
台股。圖／本報系資料庫
台股。圖／本報系資料庫

很多朋友和網友都問我現在可不可以進場質押呢？問說現在大盤兩萬點是質押的好時機點嗎？是不是應該要等到股市在谷底的時候再質押是最好的呢？

而通常會這樣問的人本身早就想好了要怎麼做。會問的人大部分都是想要聽到別人認同他的決定而已，真的想要建議的就不會說自己想怎麼做了。

就像我朋友每次也都問我說現在高點能不能買 00878，17塊的時候問我一次，他沒有買；18塊的時候再問我一次，他還是沒有買；19塊的時候再問我一次，他也還是沒有要買；20塊的時候再問一次，結果他還是沒有買。這次22塊了，也什麼都沒買。有時候瞎操心他到底買了沒，結果其實他本身早就想好了要什麼了。

至於我認為質押在任何時間都是好的時間點。真的會怕高點的話，拿3～5成現股來押就好，不要全押不就好了嗎？重點還是要注重維持率跟你的最後備案。要怎麼質押運用還是要看個人，每個人方法跟忍耐度不一樣，別人不清楚你的財務狀況，給的建議不見得就有用。

那什麼時候可能碰上維持率不足的時候呢？如果像08年那次金融海嘯就有可能。另外的可能是阿共武力封鎖幾周，但沒有真的打，股票也是很有可能無量下跌。所以建議維持率高一點，加上如果突發狀況發生，有現金可以還些錢，這樣壓力會比較小。

質押投資套利前先想想怎麼樣不會輸（斷頭）
做好最壞的打算，計算出可控的風險
或是維持率直直下時
你有什麼備援的方式（增加A或減少B去提升C）
C維持率=質壓股票總市值A/整體借款B

1.儲蓄險解約

2.數位活存資金

3.定存

4.跟父母借

5.信貸

6.保單借款

等等，讓你不斷頭撐下去

認識自己能承受的風險
然後讓它的效益最大化。

免責聲明：本內容僅為個人觀點和經驗分享，不構成投資或財務建議。投資股票及借貸均存在風險，可能造成損失。投資者應自行承擔風險，謹慎考慮投資目標、風險承受能力和財務狀況，並聽取專業建議。作者不對因依賴本內容而導致的損失負責。

◎本文內容已獲 小師傅存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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