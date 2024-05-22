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台股多空戰 追價買盤氣虛…賣壓湧大盤震盪收低

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

輝達（NVIDIA）財報公布前夕，市場追價買氣暫歇，加上520後賣壓湧現，衝擊加權指數昨（21）日開低震盪收低，終場跌34點、收21,236點，成交量萎縮至3,794億元，跌破5日均線。法人指出，政治氛圍預期會逐漸淡化，台股漲多回檔屬正常，市場對輝達財報仍有期待，後市看好走勢偏多。

台股昨日早盤承壓，指數開低後雖短暫翻紅，不過隨即走跌；19類股中僅食品、電子、橡膠收紅，餘均下跌收黑，其中以建材營造跌幅2.3%最重，航運跌1.7%；520撐盤的金融股，也跌1.3%。

族群中僅政策概念相關的綠能環保、AI、半導體等相對強勢，然而即便台積電（2330）上漲6元至841元、貢獻指數近50點，仍獨木難撐大局。盤中多空力道短兵相接，高低點差176點，下跌最深達140點。

千金股跌多漲少，漲幅以弘塑、嘉澤分別漲6.2%、4.1%較強勢，跌幅較重的是亞德客-KY、信驊分別下跌5.8%、5.7%，不過檔數維持15檔不變。

三大法人賣超48.1億元。其中外資期貨淨空單減少1,019口至8,235口，現貨賣超31.8億元，期現貨未同步偏空操作；投信買超3.6億元；自營商賣超19.9億元。八大公股行庫小賣超2.1億元，賣超包括聯電、富喬、燿華、華航、英業達、緯創、神達、華東、國泰金及訊舟等。

綜合富邦投顧董事長蕭乾祥、台新投顧副總經理黃文清等看法，市場對輝達財報仍有期待，AI趨勢主流沒有懸念，加上美股與科技股較相關的費半、那斯達克指數等表現較佳，預期台股盤面AI相關個股將重回主流，雖第2季是傳統電子淡季，不過有AI需求支撐，有機會淡季不淡。

且航運運價上漲，金融股獲利不差，預期整體資金不會撤出台股。台股這波上漲從11月到5月，幾乎連漲七個月，僅1月小跌，表現強勢，都還不到中期回檔程度，因此對後市仍正向偏多看待。

AI 台股

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