第一上市、創新板 法說連發

臺灣證券交易所5月舉辦第2季「第一上市公司及創新板公司法人說明會」，共有倚天酷碁-創、捷敏-KY、材料-KY及基士德-KY等四家第一上市公司及創新板公司與會，由各家公司經營團隊就營運狀況、產業現狀、業務計畫、財務概況及發展策略等予以詳細說明。

「第一上市公司及創新板公司法人說明會」吸引不少投資人、投資機構法人代表與媒體參與，在熱烈的互動中圓滿結束。

證交所表示，為了使投資大眾充分去暸解第一上市公司以及創新板公司的營運績效、提升公司的資訊透明度、增進與上市公司交流之機會，證交所將持續辦理「第一上市公司及創新板公司法人說明會」，邀請的公司名稱、時間以及地點，將於未來確定之後再對外發布，歡迎投資大眾踴躍參與。