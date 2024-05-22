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表決大戰15小時 藐視國會罰則二讀通過

證交所推廣星國REITs

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
臺灣證券交易所副總經理趙龍（左四）與CapitaLand投資集團、Mapletree REITs發行人代表及星交所大中華區業務發展部首席代表李智偉（右一）合影。 證交所／提供
臺灣證券交易所副總經理趙龍（左四）與CapitaLand投資集團、Mapletree REITs發行人代表及星交所大中華區業務發展部首席代表李智偉（右一）合影。 證交所／提供

臺灣證券交易所、新加坡交易所、及永豐金證券近日共同舉辦新加坡REITs投資論壇-「投資〝新〞亮點投資論壇」，百餘位資產管理業者熱烈參與，場面盛大空前，宣告台星交易所攜手推廣新加坡REITs，讓台星資本市場合作又往前邁進一大步。

這次活動中，星交所與新加坡CapitaLand及Mapletree集團中六家最大REITs發行人高階主管均親自來台，除介紹新加坡投資REITs市場概況，並與各資產管理業者進行一對一座談。

證交所副總經理趙龍在致詞時表示，新加坡是亞洲除日本外最大REITs市場，更是全球REITs的重要中心，希望藉由這次論壇讓大家更認識新加坡REITs市場發展近況、優勢及未來展望，增進兩國REITs資產管理業者及投資機構交流，為雙方REITs市場增加新動能。

星交所大中華區業務發展部首席代表李智偉表示，此次寶貴交流機會，將有助於加深台灣投資人對新加坡資本市場的了解。

午餐演講時，安排由永豐投顧副總林秀貞主講「全球經濟展望」，並由CapitaLand China Trust及CapitaLand India Trust兩家發行人的CEO及CFO以「揭密印度與中國炙手可熱房地產市場」為題舉行研討會，介紹其在中國跟印度多元的投資組合、未來投資成長潛力，及推廣永續經營的綠色發展理念，獲得聽眾熱烈互動與回饋。

後又安排六家發行人與各投資機構一對一會談，分享彼此經驗和見解，暢談跨國合作機會，來賓熱烈與發行人互動，為此次活動帶來更豐富的內容及深度。

證交所表示，繼台星今年4月在新加坡舉辦AI與科技論壇之後，雙方透過本次的REITs引資活動，持續強化交流及深耕彼此的市場；未來期待與新交所、REITs發行人、資產管理業者以及證券商攜手持續合作，推動雙邊REITs市場的健全發展，並共同為推進兩地金融市場的發展與合作努力。

新加坡 證交所

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