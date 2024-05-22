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國泰證首創股息再投資

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
國泰證券首推定期定額「股息再投資」，協助投資人一鍵自動化投入股息打造複利，讓定期定額效益再加乘。國泰證券／提供
國泰證券首推定期定額「股息再投資」，協助投資人一鍵自動化投入股息打造複利，讓定期定額效益再加乘。國泰證券／提供

全球金融市場受到地緣政治風險及美國聯準會最新利率決策在「鴿」、「鷹」間搖擺不定的影響，表現詭譎多變。國泰證券觀察，規律且長期投資有助於分散市場動盪風險，「定期定額存股」儼然成為投資顯學。

其中，如「月月配」、「高股息」更是吸引投資人目光的熱搜關鍵字。為協助投資人一鍵搞定存股股息再投入，國泰證券4月25日領先業界，首創定期定額「股息再投資」新服務，自動化將股息再投入資本市場，加速擴大投資部位，進而打造「複利」效果，讓財富規模如股神巴菲特滾雪球投資術般愈滾愈大。

隨著喜愛透過定期定額進行長期布局的「定投族群」持續增加，定期定額搭配「高股息ETF」標的組合，已成多數小資族為自己放大薪資的投資心法之一。國泰證券表示，若善用領到的股息，滾入再投資，更有機會進一步提升整體報酬表現。

舉例來說，以定期定額戶數冠軍的國泰永續高股息（基金配息來源可能為收益平準金，證券代碼00878）為例，期間模擬從2021年1月1日至2023年12月31日，投資為期三年，假設每月5日透過國泰證券App定額投入1萬元，若使用「股息再投資」功能，到2024年將比「股息沒有再投資」的策略多出二張00878的股票（實際獲利以市場動向為主）。

國泰證券透過業界首創「股息再投資」功能，希望協助投資人善用股息，創造複利、放大報酬率，若再搭配「智慧加減碼」功能，進行逢低加碼策略，當申購的台股定期定額投資標的下跌或上漲幅度超過季均價時，自動調整申購金額。最後，搭配國泰證券「日日扣」服務，彈性調整申購進場時機，投資人能更有效分散投資風險，靈活操作定期定額投資。

國泰證券秉持普惠金融的精神，為投資人打造「小資生活圈」，持續優化台美股定期定額服務，目前台股定期定額已囊括93檔股票、124檔ETF，助投資人打造屬於自己的最佳投資組合。

定期定額 高股息

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