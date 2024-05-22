就市論勢／光通訊、低軌衛星 放閃
盤勢分析
台股科技股最強勢族群仍以AI相關為主，晶圓代工龍頭4月以來股價在高檔震盪；台股雖有國際情勢紛擾影響，但傳金族群接棒，市場做多氣氛仍濃；受惠全球非美國家2024年總體經濟持續復甦，傳產業下半年需求不看淡，科技產業也受惠手機、PC等傳統消費性電子需求復甦，加上AI趨勢擴散，多頭可望延續發展。
惟5月逢繳稅季、大量高股息ETF調整持股等因素，加上台股上市融資水位處於高檔，仍須提防大盤漲多後修正風險，較佳投資策略為分批布局，以AI相關供應鏈科技股為主軸，搭配復甦型谷底回升產業，均衡配置。
投資建議
操作策略可趁大盤漲多拉回時布局看好的成長型產業及類股並長線持有，看好產業如AI零組件供應鏈、半導體先進製程、規格提升IC設計及谷底復甦的循環性產業族群，以及利基型產業如光通訊CPO、低軌衛星等。
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