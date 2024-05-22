分析師上修美股目標價！網警覺「出貨訊號」：空頭認錯要崩了

美國股市屢創新高，讓華爾街的頂尖分析師們措手不及，因為迄今的標普500指數漲幅已遠超過這些分析師今年初的預期，因而紛紛上調今年底的標普500目標，以BMO資本市場公司最看多，看好年底攻上5,600點。PTT網友討論，「完蛋，空頭認錯，要崩爛了」。

道瓊社報導，截至20日，今年來至少11家華爾街金融投資機構都已上修標普500指數的今年底目標。光是上周就有兩家：BMO資本市場上調至5,600點，德意志銀行調高到5,500點。

一名網友在PTT發文分享新聞，他表示，「記得Michael Wilson去年七月也認錯過，後來標普好像小小回檔10％，不過美股空頭跟閒聊熱愛的台股空頭分析師通通認錯做多，這次應該不一樣吧」。

其他人則留言「又一個空蛙認輸了」、「空軍密碼」、「要崩了」、「空頭不死，多頭不止。現在空頭認輸，該怎麼做夠簡單了吧」、「真金白銀下來買才是真的認輸」、「可以出場了」、「訊號來了」、「空頭認輸，一起當多蛙？」、「當空頭認輸，就是暴跌的引擎啟動」。

今年初華爾街金融機構大多仍看好今年美股展望，只是經過去年的凌厲漲勢後，基本上均估計漲幅普普。孰料今年來在大型科技股領軍下，除了4月短暫下跌，美股持續上攻，三大指數不斷刷新紀錄。