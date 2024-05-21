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台股下跌34.88點 三大法人賣超49.17億元

經濟日報／ 記者徐牧民／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系記者曾原信／攝影
台股示意圖。聯合報系記者曾原信／攝影

台股21日開低震盪，早盤以21239.26點開出，終場收在21236.75點，下跌34.88點，跌幅0.16%，成交量3,731.01億元，三大法人賣超49.17億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超31.82億元，投信買超2.64億元，自營商賣超（合計）19.99億元，其中自營商（自行買賣）買超2.35億元，自營商（避險）賣超22.34億元。

台積電（2330）走勢震盪，早盤以830元開出，最後一盤受買盤拉抬3元，終場收在841元，上漲6元，漲幅0.71%，聯發科終場收1,175元，下跌15元，跌幅1.26%，鴻海同樣呈現下跌，終場收在166元，下跌1.5元，跌幅0.89%。

三大法人 自營商

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